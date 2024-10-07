科學家在20億年前岩石中發現活微生物

【新唐人北京時間2024年10月09日訊】科學家在南非的古老岩石中發現活的微生物，而這些岩石可以追溯至20億年前。這是迄今在岩石中發現最古老、依然存活的微生物樣本，有助於人們更好地了解生命的早期演化過程。

日本東京大學（University of Tokyo）在新聞稿中指出，研究人員在一塊有20億年歷史的岩石的密封裂縫中發現一些微生物。這塊岩石是從南非布什維爾德火成岩複合體（Bushveld Igneous Complex）中挖掘出來的。

布什維爾德火成岩複合體位於南非東北部，是岩漿在地表以下緩慢冷卻時形成的。該地區的面積多達66,000平方公里（大約相當於愛爾蘭的大小），素以豐富的礦藏聞名於世，從這裡取得的白金約占全球開採量的70%。

由於布什維爾德火成岩複合體的形成方式特殊，而且很少有變形或變化，它據信為古代微生物生命提供了一個穩定的棲息地，直到今天。

在國際大陸科學鑽探計劃（International Continental Scientific Drilling Program）的資助下，研究團隊從地下約15公尺處鑽探，取回布什維爾德火成岩複合體一段30公分長的岩芯樣本。

研究人員將該樣本切割成薄片並進行分析。結果發現，有活的微生物細胞緊密堆積在岩石裂縫中。而裂縫周圍的空隙被黏土堵住，所以這些微生物與外部環境隔離。

為了確認這些微生物是岩芯樣本內的原生微生物，研究人員使用了一種包含紅外線光譜儀的技術。經由對微生物細胞的DNA進行染色並觀察微生物與周圍黏土中的蛋白質，研究人員最終證實，這些微生物還活著，而且未在取樣和研究過程中受到污染。

研究人員表示，這是迄今為止在岩石中發現最古老活微生物的例子。對這些微生物的研究可以幫助人們更好地了解生命的早期演化過程，以及在從火星帶回來的類似年齡的岩石樣本中尋找外星生命。

這項研究的論文主要作者、東京大學地球微生物學家鈴木洋平（Yohey Suzuki）說：「我們不知道20億年前的岩石是否適合居住。到目前為止，人們發現活微生物的最古老地質層是海底下有1億年歷史的沉積物，所以這是一項非常令人興奮的發現。」

他說：「藉由研究此類微生物的DNA和基因組，我們也許能夠了解地球上早期生命的演化。」

他提到，他對地底微生物的存在充滿興趣，不光是在地球，也包括可能在其它星球發現的微生物。美國國家航空航天局（NASA）的毅力號（Perseverance）探測車正計劃從火星上帶回一些與該研究團隊採樣的岩石年代相近的樣本。

他說：「在地球上的樣本中發現20億年前的微生物生命並能準確確認其真實性，讓我對將來火星樣本中可能的發現感到興奮無比。」

上述研究成果於10月2日發表在《微生物生態學》（Microbial Ecology）期刊上。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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