美国德克萨斯州哈里斯县官员表示，墨西哥国有石油公司Pemex位于该州迪尔帕克(Deer Park)的炼油厂星期四(10月10日)发生化学物质泄漏，已造成2人死亡，35人受伤。该座位于休斯敦郊区的炼油厂日产量为31.25万桶。

Pemex在一份声明中表示，迪尔帕克炼油厂的一个加工部门在美国中部夏令时间下午4时40分(格林尼治标准时间21时40分)发生了化学气体泄漏，并触发了紧急应对程序，包括关闭焦化和加氢处理装置。

据知情人士透露，泄漏发生时，承包商正在炼油厂的硫回收装置(SRU)上进行作业。

星期四早些时候，Pemex报告称其正在进行的维修活动可能会引起燃烧。

哈里斯县警长埃德·冈萨雷斯(Ed Gonzalez)在星期四晚上的新闻发布会上表示，一名伤者已被救生直升机从现场空运送医，当局正在调查是否还有更多人因此意外丧生。

哈里斯县紧急事务官员表示，炼油厂内多达35名人员因接触可能致命的硫化氢气体而在工厂接受治疗或被送往当地医院。

硫化氢是一种无色气体，低浓度时会发出刺鼻的“臭鸡蛋”气味。它极易燃烧，毒性极强，即使在低浓度下也会引起轻微头痛、眼睛刺痛、甚至昏迷。

根据美国职业安全与健康管理局(OSHA)说明，硫化氢是在石油生产和精炼等工业过程中使用或作为副产品产生的，吸入极高浓度的硫化氢气体可能会很快导致死亡。

哈里斯县行政长官莉娜·伊达尔戈(Lina Hidalgo)在社交平台X上发布的一份声明中表示：“哈里斯县消防局和哈里斯县污染服务部门正在现场协助并监测空气质量。”

迪尔帕克市的约3.45万人以及附近城市帕萨迪纳(Pasadena)斯宾塞公路以北的的居民已被下令必须“居家庇护”。

帕萨迪纳市政府在其官方X账号上表示：“如果您在该地区，请进入室内，关闭所有门窗，并关闭空调，直到通过帕萨迪纳就绪警报系统和社交媒体发出警报解除的安全通知为止。”

该炼油厂南侧的德克萨斯州225号公路、贝尔特韦8号公路也因紧急状态“居家庇护”令而双向关闭。

（本文依据了路透社和合众国际社报道。）