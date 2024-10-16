美国星期二(10月15日)对巴勒斯坦解放人民阵线 (PFLP) 的一个重要国际筹款人实施制裁，华盛顿已将巴勒斯坦解放人民阵线列为恐怖组织。

美国财政部和加拿大联合行动。美国财政部发表声明宣布对萨米顿巴勒斯坦囚犯团结网络(Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network)实施制裁，指责其为巴勒斯坦解放人民阵线“充当国际募捐者的假慈善机构”。

巴勒斯坦解放人民阵线也参与在加沙对以色列的战斗，并在1997年10月和2001年10月分别被美国列为外国恐怖组织和特别认定的全球恐怖分子。

财政部说，巴勒斯坦解放人民阵线利用萨米顿在欧洲和北美筹集资金。该组织的活动去年被德国禁止。

财政部负责反恐和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯(Bradley Smith)在声明中说，“萨米顿等组织伪装成慈善行为人，声称向有需求的人提供人道支持，但实际上却将急需的援助资金转给恐怖组织。”

萨米顿巴勒斯坦囚犯团结网络没有立即回应路透社的评论请求。

巴勒斯坦解放人民阵线的一名海外领导成员星期二也受到制裁。

加拿大星期二宣布将萨米顿列入恐怖组织名单。加拿大公共安全部长多米尼克·勒布朗(Dominic LeBlanc)在宣布列入名单的声明中说，“暴力极端主义、恐怖主义行为或恐怖主义融资在加拿大社会或者国外都不许存在。”

财政部说，巴勒斯坦解放人民阵线仍然活跃于以色列与哈马斯的冲突，包括参加10月7日对以色列的攻击。以色列统计，攻击造成1200人死亡，约250人被劫为人质带到加沙。

加沙卫生当局说，攻击迄今造成4万2千多巴勒斯坦人死亡。

(本文依据了路透社的报道。)