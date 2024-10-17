桃園市大園區部份區域將於18日22時起停水15小時，總影響戶數超過8000戶，台灣自來水公司呼籲相關區域家戶，提早於停水前6小時完成儲水備用，同時提醒停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞，並請慎防火警。

台水第二區管理處公告，為配合航空城後續開發所需水量並提升供水，辦理「大園區中正東路橫山橋至民生南路管線汰換工程」進行施工停水，預計在10月18日22時起至10月19日13時止共計15小時，對部份區域進行停水、降壓。影響戶數：停水約3585戶、降壓約4643戶。

停水區域

桃園市大園區橫峰里、大園里、內海里、圳頭里、埔心里（中山北路、中山南路、中正一街、中正三街、 中正二街、中正東路、中正西路、中興街、中華路、仁壽路、信義街、和平一街、和平二街、和平東路、和平西路、國際路一段、圳頭路、大同街、大觀路、平安路、後館一路、忠孝一街、忠孝三街、忠孝二街、文化街、新生北路、新生路、橫湳路、民安路、民生南路、民生路、水源路）。

降壓區域

桃園市大園區內海里、圳頭里、後厝里、沙崙里、竹圍里、海口里（三民路一段、中央路、中油沙崙聯 絡道、中華路、仁愛一街、仁愛二街、光明街、內海路、古亭路、國際路一段、國際路三段、國際路二段、圳頭路、大園交流道、學府路、建國路、後湖路、後館一路、後館三路、後館二路、後館路、成功街、民生路、沙崙交流道、 海沙路、海港路、海邊路、漁港路、濱海路一段、濱海路 三段、濱海路二段、玉輝路、竹圍交流道、竹圍街、航翔 路、西濱路一段、西濱路二段、西部濱海快速公路）。

台水提醒注意事項：

1.儲水：提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

2.停水、降壓：應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞或造成火災；建築物自來水進水口低於地面用戶，應將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染。

3.復水：將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；管線末端或高地區用戶，可能因水壓較低致延遲供水或供水不穩現象。