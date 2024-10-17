藝人汪建民去年11月確診肺腺癌4期，8日證實已癌逝。（翻攝自臉書）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民因肺腺癌4期不幸於7日過世，享年56歲。招名威表示，肺腺癌是最容易被忽視的癌症之一，且常見於不吸菸的人，偏向工作高壓的人以及女性、年輕人。肺腺癌是全球主要的癌症死亡原因之一，而隨著新的篩檢方式與療法面世，許多患者生命延長；然早期發現仍是關鍵。

肺腺癌易被忽略 「工作高壓者」常見

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」表示，肺腺癌很麻煩，是非小細胞肺癌的一種，容易被低估，是最常見被忽視的癌症之一，佔所有肺癌病例的約40%，往往比其他類型的肺癌更常見於不吸菸者，偏向是一些工作高壓、女性和年輕人等族群。

招名威表示，早期肺腺癌無明顯症狀，可能會被誤診為呼吸道症狀，常常都是在體檢時偶然才發現，典型症狀包括持續咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕等。當腫瘤較大或擴散時，症狀會更加明顯。

發病原因不僅吸菸 空污也入列

招名威說明，肺腺癌的發病原因很多元，像是吸菸，儘管肺腺癌的發病率在非吸菸者中相對較高，吸菸仍是導致肺腺癌的一個重要風險因素。污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。

另外，遺傳性的基因因素也是可能的，家族遺傳那樣，攜帶特定基因突變，如EGFR、ALK、ROS1等，這些突變在非吸菸的肺腺癌患者中尤為常見，並可能成為治療靶點。

診斷方法：如胸部X光、CT掃描、PET掃描等，用於檢測肺部腫瘤的存在及擴散範圍。

基因檢測：用於檢測是否存在EGFR、ALK等基因突變，從而指導靶向治療。但通常一般人都不會定期去做這些檢查，唯有發生症狀的時候才會去就醫，但發現往往都是屬於非早期的狀態了。

肺腺癌分期通常使用TNM系統，T（腫瘤大小）指腫瘤的大小及是否入侵附近組織。N（淋巴結）是否擴散至附近的淋巴結。M（遠處轉移）是否擴散至遠處器官。根據上述這些因素，肺腺癌可以分為I期到IV期，其中I期表示腫瘤局限於肺部，IV期表示腫瘤已經轉移到其他器官。

4種治療方式 適用狀況不同

招名威表示，肺腺癌治療方式有：

手術：早期肺腺癌患者（如I期或II期）可以接受手術切除腫瘤，這往往是治癒的主要方式。

化療和放療：適用於腫瘤較大或擴散的患者，輔助或替代手術進行癌症控制。

靶向治療：對於具有特定基因突變的患者，靶向藥物（如針對EGFR或ALK突變的藥物）可以顯著改善療效。

免疫治療：通過增強身體的免疫系統來攻擊癌細胞，近年來成為肺腺癌治療的一個重要發展方向。

全球主要癌症死亡原因 不可忽視

最後招名威提醒，肺腺癌是全球主要的癌症死亡原因之一，尤其在發展中國家，吸菸率較高和空氣污染問題盛行。隨著篩查技術和個性化治療的進步，許多患者的生存期已顯著延長；不過，雖然治療方式愈來愈多，但早期發現還是關鍵，任何一種癌症都是，建議大家要定期檢查身體，適度運動、攝取足夠的營養、保持好心情，才能遠離這些疾病。

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