中南海政局敏感時刻 習對火箭軍講話引揣測

【新唐人北京時間2024年10月19日訊】在中共政局多變的敏感時刻，10月17日，中共黨魁習近平到火箭軍某旅視察，引發關注。

從10月15日起，習先後前往福建和安徽省考察。10月17日至18日，習在安徽考察。

10月19日，中共黨媒新華社報導稱，17日上午11時許，習到火箭軍某旅視察。該旅是一支戰略導彈部隊。

習近平在講話中聲稱，「要堅持黨對軍隊絕對領導，把思想政治工作做到發射架下，確保部隊任何時候任何情況下都堅決聽從黨中央和中央軍委指揮。」「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風。」

習還稱，「要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，全面加強練兵備戰，把部隊作戰能力搞紮實。」

報導稱，中共中央軍委副主席張又俠等人參加活動。

19日，時事評論員岳山對新唐人表示，習近平到地方視察都必然要到軍營，在福建也會去，但官方沒報導，已夠詭異，有分析認為和習「軍權旁落，張又俠得勢」的傳言有關。現在他突然選擇到駐合肥的火箭軍戰略導彈部隊，放話備戰。此次是張又俠陪同，而不是管政工為主的何衛東。給人感覺是官方刻意安排，讓習露面，張又俠作陪，做出一個兩人團結的假象。

岳山分析，習去視察的火箭軍，正是他一手組建，又陷入塌方式腐敗的隊伍，這次讓火箭軍露面，和上次發射洲際導彈一樣，都是想刻意表現說火箭軍整改好了。但事實誰都知道專制體制下，黑箱操作的軍隊腐敗是無法除去的。

岳山表示，習強調部隊「要堅決聽從黨中央和中央軍委指揮」，看來軍隊出了很大問題。至於習軍權穩不穩，還要看下一步軍委內鬥的情況，一切都在變化中，有待觀察。

中共海軍司令部前中校參謀姚誠日前對大紀元表示，近期中共軍方發生了一系列變化，尤其是習的親信、中紀委常委、軍紀委專職副書記陳國強調任國防科技大學政委。這顯示習在軍中的權力正逐漸旁落。

今年1月，彭博社引述知情人士的消息指，中共火箭軍和整個國防工業基地內部的腐敗情況嚴重。其中一知情人士說，美方情報評估列舉了幾個中共軍隊腐敗的例子，包括導彈中裝的是水而不是燃料，以及中國西部大片導彈發射井的蓋子無法有效發射導彈。

火箭軍成立於2015年，是中共五大軍種之一，被稱為中共「戰略威懾的核心力量」。自2023年起，火箭軍高層被「一鍋端」，司令員李玉超等多名高層將領突然被撤換。

去年底，中共9名高級將領被罷免全國人大代表資格，其中有5人出身火箭軍：李玉超、周亞寧、火箭軍前副司令員李傳廣、火箭軍裝備部前部長呂宏以及前火箭軍副令員張振中。另外中國航天科技集團董事長吳燕生等4名軍工巨頭被撤銷全國政協委員資格。

以上這些人被指捲入火箭軍腐敗案，事涉中共軍事裝備採購問題。

今年6月27日，中共中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和、李尚福被開除中共黨籍、取消軍銜，終止二十大代表資格。

中共官方通報稱，李尚福「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，這也證實他捲入火箭軍貪腐醜聞。而魏鳳和是首任火箭軍司令。

10月11日，今年62歲的中共知名導彈專家肖龍旭被中共政協撤銷資格。今年1月，另一位頂級火箭科學家、曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍也被撤銷中共政協委員資格。

（記者唐正綜合報導/責任編輯：李泉）

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