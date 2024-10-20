东欧内陆国家摩尔多瓦于星期天(10月20日)举行总统选举和欧盟公投，这是可能会加强推动这个小型农业经济体加入欧盟的关键时刻，此前传出俄罗斯干预选举的指控。

在此次投票前，摩尔多瓦警方发现大规模贿选计划并逮捕了数百人，并警告称，本星期的选举恐有多达四分之一的投票意向受到俄罗斯资金的影响。总理多林·雷切安(Dorin Recean)敦促摩尔多瓦人“保持警惕”。

民调显示，亲西方的现任总统玛雅·桑杜(Maia Sandu)在选票中遥遥领先她的10名竞争对手，但如果她未能达到50%的直接获胜门槛，11月3日将进行第二轮投票。

根据民调，如果投票进入第二轮，她可能会面对传统上亲俄的社会主义党所支持的前总检察长亚历山大·斯托亚诺格洛(Alexandr Stoianoglo)。

随着乌克兰东部战争的持续，政治和外交的焦点转向这个前苏联加盟共和国，摩尔多瓦加速推动摆脱莫斯科的影响，并展开了漫长加入欧盟的谈判进程。

桑杜希望在公投中看到压倒性的“赞成”票，这将决定是否在宪法中插入一项条款，将加入欧盟作为目标。

桑杜星期五在脸书(Facebook)上写道：“我们的命运将在星期天决定。每一张选票都很重要，无论我们身在何处。”

投票站于当地时间上午7点开放，晚上9点关闭。中央选举委员会预计将在晚上10点的第一次新闻发布会上公布初步结果。

民调显示，大多数人支持加入由27个成员国组成的欧盟，但其中5名候选人已告诉他们的支持者投“反对”票或抵制，并称此次公投的时间点是个诡计，目的是增加桑杜在选举中的得票率。公投需要至少三分之一选民名册上的人参与投票才能被视为有效。

政治分析人士认为，如果桑杜的选举结果不理想，将影响明年夏天的议会选举，桑杜所属的行动和团结党(PAS)将面临保持多数席位的挑战。

摩尔多瓦这个人口大约260万的国家与罗马尼亚和乌克兰接壤，自1991年苏联解体以来，一直在亲西方和亲俄的路线间不断摇摆。

自桑杜2020年12月上台以来，与莫斯科的关系恶化。她的政府谴责俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰，指责俄罗斯密谋推翻她的政权，并在俄罗斯削减天然气供应后，力求实现能源供应多元化。

俄罗斯干涉选举的担忧日益加剧。

警方本月早些时候表示，数百万美元的俄罗斯资金透过逃亡富商、前任议员伊兰·肖尔(Ilan Shor)相关的人士流入摩尔多瓦，并用于贿选。警方称，这“史无前例”的阴谋可能污染了多达30万张选票。

专门研究俄罗斯和前苏联地区的罗马尼亚历史学家阿曼德·戈苏 (Armand Gosu) 告诉法新社：“俄罗斯正全力想达成目标。他们(以前)从未投入过这么多资金。”

警方称，除了贿选之外，数百名年轻人还被发现在俄罗斯和巴尔干地区接受训练，以在摩尔多瓦制造“大规模骚乱”，包括挑衅执法部门的策略。

俄罗斯否认干涉摩尔多瓦事务，并长期指责其政府“恐俄”(Russophobia)。

(此文参考了路透社和法新社的报道。)