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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信表示，研究院發揮研發能量，旗下「光收發系統」專利除已技術授權國內合作廠商生產外，今年也獲日本專利，並於IOWN全球論壇發表相關技術報告，將持續與合作廠商共同推動全球市場商機。

2024年「台灣創新技術博覽會」先前於台北世貿中心舉辦，中華電信今天發布新聞稿表示，中華電研究院以發明專利參展並參加發明競賽，一共獲15個獎牌，數量創歷年新高，今年更以「光收發系統」專利，獲「通訊類」參賽組別最高的鉑金獎。

中華電信表示，「光收發系統」專利為研究院所自主研發的「光學雙向器」，將原接收及發送的光纖自2芯改為1芯，除有助於大幅節降光纖建設成本外，其所使用的被動光元件成本低、無須插電與隨插即用，具備ESG（環境保護、社會責任及公司治理）節能效益。

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中華電信研究院長蘇添財表示，獲獎數再創新高，中華電信將持續積極活化專利、論文等無形資產，轉化為引領資通訊產業應用發展的有價技術。

中華電進一步指出，獲獎的15件專利作品涵蓋多元資通訊技術領域，包含全光網路/光纖、行動通訊品保、智慧網管、跨語言（中文轉台語）智慧翻譯、智慧影像（含人臉）辨識與偵偽、智慧農業、無人機巡檢、元宇宙/AR擴增實境應用、FIDO（Fast Identity Online）資安認證等；參展項目也獲得來自台灣、美國、巴西、科威特以及阿拉伯聯合大公國等多家廠商關注，有助於開拓海內外商機。（編輯：楊凱翔）1131021