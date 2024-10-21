随着2024年总统大选的临近，有关社会福利政策的争论再次成为选民关注的焦点之一。民主党和共和党之间在福利政策上的分歧，反映了两党对政府干预、个人责任、经济公平以及政策优先事项的截然不同立场。

根据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)近期的一项民意调查，大多数美国选民将社会保障列为他们决定投票的重要议题之一。而另一项盖洛普调查显示，住房问题成为美国人第二大财务忧虑，仅次于通货膨胀。尤其是18至29岁的年轻选民，除了通货膨胀和医疗保健之外，住房问题也是他们最为关注的议题之一。

社会福利政策之所以成为大选中的关键议题，部分原因是美国两大政党对政府在解决社会不平等问题中的作用持有不同的理解。副总统哈里斯(Kamala Harris)和前总统特朗普(Donald Trump)分别代表了两党的不同立场，形成了鲜明的对比。《纽约时报》8月报道称，哈里斯与特朗普之间的总统竞选，“标志着至少一代人以来最为激烈的反贫困政策之争。其结果将直接影响数百万低收入美国人的经济保障。”

2020年初新冠(COVID-19)疫情的爆发严重威胁经济，时任总统的特朗普曾签署包含大量援助的经济刺激计划，为贫困人口提供了重要的经济支持。拜登总统和哈里斯入住白宫后，则推动了更多的政府援助措施，旨在加速疫情后的经济复苏及进一步降低贫困率。

包括哈里斯在内的民主党人认为，政府在缓解民众生活困难方面发挥了关键作用。哈里斯的政策平台主张延续并扩大这些援助政策，包括食品、医疗和住房补贴，并恢复子女税收抵免政策，将其转变为为有子女家庭提供基本收入的保障。哈里斯也支持将联邦最低工资提高到15美元，并大力倡导托儿补贴和带薪家庭假等项目。

相比之下，特朗普则更倾向于强调他在2017年推行的《减税和就业法案》(Tax Cuts and Jobs Act, TCJA)，并认为这一减税政策推动了美国经济增长，使贫困率在疫情前降至历史新低。该法案中的部分条款将于明年到期，特朗普已经承诺如果当选就将延长这些减税政策。特朗普在任期间还提议削减包括医疗补助(Medicaid)和食品券项目(SNAP)在内的多项社会福利，他认为这些项目规模过大，且容易滋生欺诈。他还寻求减少接受住房补贴的人数并提高他们的租金。

“民主党希望在疫情反贫政策的基础上进一步推进，但共和党指责拜登总统和哈里斯推动的数万亿美元联邦支出引发了通货膨胀，并认为这些援助削弱了劳动积极性，”《纽约时报》报道说。

美国之音为您整理了两位候选人在社会保障、住房、医疗等政策上的立场和观点——

社会保障(Social Security)与联邦医疗保险(Medicare)

社会保障(Social Security)和联邦医疗保险(Medicare)是两党争论的焦点之一。

最新的社会保障信托基金报告预计，老年与遗属保险和残疾保险信托基金只能够在2035年前支付全部福利，但如果国会不采取行动，之后福利将减少到约83%。根据美国社会保障署的数据，美国每月约有6800万人领取某种形式的社会保障福利，联邦政府每年为此支出约1.5万亿美元。

联邦医疗保险信托基金的报告显示，医院保险信托基金的资金流可维持到2036年，此后只能支付89%的费用。目前，美国有6750万人参与联邦医疗保险。该项目为65岁以上人群以及一些患有严重疾病或残疾的年轻人提供健康保险和处方药保险覆盖。

哈里斯的政策

根据哈里斯的竞选网站，她主张通过增加对高收入人群的税收，特别是对年收入超过40万美元的富人，来确保社会保障和联邦医疗保险的资金来源。

哈里斯支持保留并扩展社会保障福利，反对任何削减计划。她曾支持《社会保障扩展法案》(Social Security Expansion Act)，提议提高最低福利，并调整生活成本的计算方式，以适应现代经济需求。她的政策延续了拜登政府的立场，即提高对年收入超过40万美元的富人征税，以增加社会保障的资金来源​。

哈里斯也致力于通过药品价格谈判和减少欺诈来控制医保成本，并在拜登政府的《降低通胀法案》(Inflation Reduction Act)框架下支持扩大医保覆盖。她还主张将长期居家护理纳入医保，以减轻家庭在照顾老年人和孩子之间的负担。

特朗普的政策

特朗普的政策侧重于维持现有福利，承诺不削减福利，并通过经济增长和降低税收来确保这些项目的可持续性。他主张取消对社会保障福利的税收，认为老年人不应为此缴税。特朗普倾向于增加医保系统的私有化选项，让参保人可以选择使用医保资金购买私人保险,以增加市场竞争并降低成本。

不削减福利或提高领取年龄：特朗普多次表示，他不会削减社会保障福利，也不会提高领取社会保障的年龄。他认为这类措施会给依赖这些项目的老年人带来负面影响​。

取消对社会保障福利的税收：特朗普主张取消对社会保障收入的征税，认为老年人不应为他们应得的福利缴税。在2023年，他在社交媒体上重申：“老年人不应为社会保障交税”，并表示此举有助于减轻退休人员的经济负担​。

通过经济增长确保社会保障资金：特朗普希望通过经济增长带动工资上升，从而增加用于社会保障的税收收入，而不是通过增加税率来维持项目的资金。他认为增强经济活力和减少政府不必要开支是保障项目的关键​。

在医保方面，特朗普的政策重点在于减少政府参与，并推动各州在医保方面承担更多责任。他在任期间曾多次试图废除被俗称为“奥巴马医保”的《平价医疗法案》(Affordable Care Act, ACA)，削减联邦医疗补助(Medicaid)的扩展，并提出由州政府自负部分联邦医疗支出的提案。

家庭支持

子女税收抵免(Child Tax Credit, CTC)

哈里斯：她提出恢复并拓展《美国救助计划法案》(American Rescue Plan)中的子女税收抵免政策，将其改为类似于全民基本收入(Universal Basic Income)的模式。根据该计划，新生儿的家庭将获得6000美元的税收抵免，1-6岁儿童每年可获得3600美元，7-17岁儿童每年3000美元。该计划也将全面可退还，使低收入甚至无收入家庭能够受益​。根据皮尤研究中心的调查，这类政策在低收入选民中广受欢迎，因为它能直接缓解经济困境。但反对者担心这种补贴模式可能削弱就业动机，导致劳动参与率下降。

特朗普：特朗普在2017年将子女税收抵免从1000美元提高到2000美元，并扩大了收入上限，使更多家庭符合条件。他计划在未来使这一政策永久化，但但他强调只有有收入的家庭应享有税收抵免，以鼓励工作参与。特朗普的立场是，政府应通过政策激励民众工作，而不是简单地发放补贴。但批评者指出，这对深陷经济困境的家庭不够公平。

带薪家事假

哈里斯：她共同发起了《家庭法案》，倡导为所有员工提供12周的带薪家事和医疗假，并计划通过雇主和员工共同分担的小额工资税资助该项目。她强调带薪假对照顾老人和孩子的重要性，并承诺在她的政府内“最终让所有工作者获得带薪假”​。

特朗普：虽然特朗普在其任期内为联邦雇员提供了12周带薪假，但在更广泛的带薪假政策上，他更倾向于通过企业自愿提供或允许家庭提前支取退休储蓄来解决​问题。

托儿费用

哈里斯：她提出将家庭在托儿上的支出限制为家庭收入的7%，并提高托儿工作者的工资水平。这些政策意图通过联邦资金支持托儿机构，降低托儿成本，确保高质量的托儿服务​。

特朗普：特朗普曾提及可以通过增加关税得到的收入来筹集支持托儿服务的资金。此外，他的竞选伙伴万斯(J.D. Vance)近期建议，更多家庭成员(如祖父母或亲戚)应参与儿童照顾，以减少托儿开支​。

住房政策

哈里斯更侧重于政府干预和保护低收入家庭，而特朗普则倾向于通过减少监管促进市场发展——

哈里斯：主张增加联邦资金支持可负担住房建设，并提议开发300万套新住房。她支持对首次购房者提供2.5万美元的首付援助，并限制公司大规模收购住宅物业，以打击投机行为，保障普通家庭的住房需求。但批评者指出，单纯提高购房补贴可能推高需求，从而导致房价上涨，并未解决住房市场的根本问题。

特朗普：强调通过减少建筑和土地使用管制来促进市场发展。他认为放松监管可以增加住房供应，降低购房成本。他反对在传统单户住宅区建造低收入住房，认为这可能破坏社区环境。此外，特朗普还提出通过建立帐篷城市安置无家可归者，并要求他们接受康复治疗。

美国选民对福利政策的态度

根据皮尤研究中心的民调显示，美国选民在政府干预和福利政策上的态度存在分歧，也在近年中出现些许转变。

2020年疫情初期，52%的受访者支持扩大政府援助，即便会增加国家债务。但随着经济恢复和通胀上升，这一支持逐渐下降。2024年，支持这一立场的比例降至45%，公众对政府赤字和长期财政负担的担忧逐渐加剧。

美国年轻人、非裔和低收入群体更倾向于支持扩大政府援助。30岁以下的选民中有超过一半支持扩大福利项目，而65岁及以上选民则更倾向于维持现状或减少干预。另外，65%的共和党支持者认为政府福利弊大于利，主张减少政府在经济生活中的干预。相比之下，约76%的民主党支持者认为，政府对穷人的援助利大于弊。

在这场选战中，哈里斯和民主党总体上更主张政府在支持弱势群体方面应发挥积极作用，认为这是实现社会公平和推动经济流动性的关键。而特朗普和共和党总体更强调市场机制和个人责任的重要性，认为政府过多的干预将削弱经济活力。