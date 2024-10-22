【禁聞】中國多地海水異常倒灌 專家析因

【新唐人北京時間2024年10月24日訊】日前，在沒有寒潮、颱風的情況下，中國從南到北多地罕見地出現海水倒灌現象。部分沿海村鎮、港口被洪水圍困。專家認為，海水倒灌是因地下水過度開採，導致地表下沉，海平面上升。

遼寧盤錦市民眾：「嚇人，盤錦二界溝發水了。我上廁所，轉眼回頭一看全是水了，看看這車。」

10月21日，遼寧省大連、營口、盤錦、錦州、葫蘆島等5個城市，以及河北唐山、天津濱海新區、江蘇南通、福建廈門等沿海地區都突發海水倒灌，部分村鎮港口被淹，房屋街道積水。

山東青島直播主：「有些地方的大潮，已經將附近的村子給淹了，齊腰身的海水衝進家中。」

有遼寧盤錦市居民說：「這次潮漲得太大，幾十年沒見過。」

中共海洋環境預報中心官員稱：「在沒有明顯的風浪情況下，忽然產生這麼大範圍的增水，國外沒有記錄，國內記載也沒有。」

不少網民質疑：海水倒灌是不是大地震或者海嘯的前兆？

多家陸媒引用專家的話稱，海水倒灌與天文大潮有關，天文大潮通常在黃曆的滿月和新月期間出現。因這時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。

大陸物理學家鍾先生：「海水倒灌的問題，從物理學上看，可以解釋為月球對地球的萬有引力。但問題是，海水倒灌不是發生在連續的一片地區，而是分散在幾個不同的地方。萬有引力不可能說單獨在這幾個地方這麼強吧？所以萬有引力是說不通的。」

大陸物理學家鍾先生認為，海水倒灌主要是地下水過度開採，導致地表下沉，同時海平面上升。

鍾先生：「但是地面到底是不是下沉，官方當作國家機密，它不讓老百姓知道。當年唐山地震的時候，官方也是先知道的。但是為了它們的穩定，不能讓老百姓也是先知道。共產黨的穩定壓倒百姓的一切，包括生命。」

4月份發表於《科學》期刊上的一份研究報告指出，中國近一半的主要城市，因過度使用地下水和建設高層建築，地面正在下沉。

研究估算，在下個世紀，近四分之一的沿海土地可能低於海平面，使數億人面臨更大的淹沒風險。

有分析認為，這意味著中國人賴以生存的城市「地基」，正在孕育著前所未有的巨大洪水和海水倒灌風險。

旅德水利專家王維洛：「為什麼會海水倒灌？有一個很大的因素就是說，它這是一條河流的入海口。比如說像葫蘆島市，它上游的這條河流是由水庫控制的。如果水庫是開始蓄水的話，那它進入到河流裡面的河水就很少，流入大海的水就更少，這個河流的水位就低，它也就可能是造成海水倒灌的原因。」

不過，旅居德國的著名水利問題專家王維洛也說，這次海水倒灌到底是由於海平面的抬升，還是由於潮汐引起的，目前無法判斷。

王維洛：「中國的這些河口在枯水期的時候，它會有海水倒灌的現象。但它比較輕，它持續的時間比較短。以長江為例，它只能到江陰這個地方，後來它能夠到達鎮江，一直能往上去，到安徽的安慶。就是說它的海水倒灌的這個距離就長，而且時間就提早了，比自然的時間要提早，而且時間要持續的長。」

海水倒灌還涉及水源污染的問題。

王維洛：「因為長江是一部分沿江城市的自來水的水源地，長江口的鹹水倒灌。它就會引起自來水水質不好。它要怎麼辦呢？它用一部分這樣的鹽分比較大的水，但是又從外地，通過其他的辦法調一部分就是鹽分比較少的水，混在一起，這樣來滿足自來水廠的這個水質的要求。但是它對這個老百姓的身體健康有害。主要是它公布的這個數據，它說我都合格了。」

王維洛曾發文形容中國水污染的嚴重程度，民眾喝水如「吃藥」，中華民族正面臨生存的危機。

編輯/採訪/李韻

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