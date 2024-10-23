这个星期，在巴基斯坦信德省的塔帕卡(Tharparker)区，数百名村民在伊斯拉姆科特(Islamkot)举行集会，抗议中国投资的塔尔煤炭项目和在中巴经济走廊(CPEC)项目下建设的四座燃煤发电厂对当地的生态环境和居民健康带来的损害，并要求停止这些项目。

中国总理李强最近访问巴基斯坦时表示要打造中巴经济走廊的“升级版”。

星期一，来自塔尔煤炭项目1号和2号区块10几个村庄的居民举行集会，抗议在塔帕卡这个沙漠地区进行开采活动的公司对当地居民进行“系统性的剥削”。

在此前一天，数百名村民在伊斯拉姆科特集会，表达他们对在当地进行的各种项目的反对，其中包括中国公司投资的塔尔煤炭项目、燃煤电厂、左岸排水沟(LBOD) 堤坝改造和戈拉诺水库。村民在游行时高喊口号，抗议他们所说的巴基斯坦政府和中国投资者的“冷酷无情”以及这些开采活动导致的水资源短缺、空气和水污染，并要求停止这些项目。

塔帕卡也称为塔尔，是位于巴基斯坦东南部的信德省的最大的区。该区是该省人类发展指数最低的地区。

塔尔煤矿是由上海电气集团公司、信德恩格罗煤矿公司(SECMC) 以及信德省政府合作经营的巴基斯坦第一座露天煤矿。塔尔煤炭区块一号电厂是一个煤矿和煤电联合发电项目。这个1320兆瓦的项目预计耗资约25亿美元，是中巴经济走廊的一部分。上海电气拥有该项目的控股权。土建工程于2019年10月开工。

中巴经济走廊是时任中国总理李克强2013年5月访问巴基斯坦时提出的，其初衷是加强中巴之间交通、能源、海洋等领域的交流与合作，促进两国共同发展。 该项目于2015年4月20日启动。今年10月，中国总理李强访问巴基斯坦时提出了与巴基斯坦共同打造中巴经济走廊的“升级版”。

自 2016 年以来，塔帕卡--一个以印度教徒为主的地区--的居民一直在抗议煤炭开采项目、燃煤发电厂以及称为“左岸排水沟”(LBOD) 堤坝改造项目对环境造成的破坏性影响。“左岸排水沟”项目是一个为治理农业地区的内涝和盐碱化而建立的排水系统。当地人认为，这个项目可能会危及他们的村庄和农田。

村民：煤炭开采和废水排放导致新生儿和牛群的死亡

参加抗议游行的居民告诉美国之音，这些发电厂的煤炭挖掘和废水排放不仅破坏了塔尔的生态系统，污染牧场、绿地、地下水源和水井，还造成当地新生儿和牛群的死亡。

据估计，从2017到2024 年的7年时间里，当地有 2000-2500 名婴儿死亡。美国之音无法对此进行独立的核实。巴基斯坦政府没有这方面的统计数据。

半岛新闻频道2016年8月的一篇报道说，根据巴基斯坦政府提供的数字，自2011年以来，塔帕卡有 1500 多名五岁以下儿童死亡。当地的医生把这一情况归咎于营养不良——这是塔帕卡地区婴儿死亡的常见原因。其它原因还包括村庄里没有经过培训的助产士，卫生条件差，婴儿出生时体重不足、早产和胎儿发育不良以及感染现象普遍。另外，当地早婚现象普遍，也是导致新生儿死亡的因素之一。

来自塔帕卡米提的巴基斯坦人民党(PPP)国民议会议员马赫什-库马尔-马拉尼(Mahesh Kumar Malani)星期一在接受美国之音采访时否认了当地村民的说法。他特别提到了戈拉诺水库，称它是这片沙漠地区的隐形福地。

他说：“2017年，信德省政府与信德恩格罗煤矿公司合作，引进了多种养殖鱼类，目前已经开始产出。经独立的权威实验室认证，这些鱼种适合人类食用。”

不过，当他被告知居民们抱怨池塘里的鱼是通过私人渠道进行商业捕捞的，当地居民不被允许在池塘里捕鱼时，他突然挂断了电话，而且没有再回复美国之音记者一再打给他的电话。

塔帕卡抗议规模相对小的原因

与最近在瓜达尔港爆发的反华抗议活动相比，塔帕卡地区的抗议活动规模相对比较小。

维权活动人士比姆·拉吉(Bheem Raj)对美国之音表示，长达数年的抗议活动没有取得任何成果，这让人们感到疲惫不堪。

他说：“过去八年来，我们一直积极抗议煤炭开采、水库和燃煤发电厂，在伊斯拉姆科特、海德拉巴和卡拉奇参加静坐、绝食并组织长途游行。省政府对我们的抗议、长期静坐、绝食和从伊斯拉姆科特到卡拉奇的长途游行完全保持沉默，甚至不去了解我们面临的实际困难。”

戈拉诺水库

2015 年，戈拉诺大坝项目进一步加剧了塔帕卡人的困境。当局在塔尔的戈拉诺村挖了一个巨大的水库，用来倾倒位于北面几公里处的塔尔煤田采煤时产生的水。为了开采干煤，这一区块的煤矿耗尽了底土和盐水。一条管道将这些水输送到水库。

省政府还允许将燃煤发电机组排放的未经处理的废水排入水库，使社区的处境更加恶化。

居住在塔帕卡的律师利拉姆(Adv. Leelaram)向美国之音表示：“根据环境评估报告的建议，最初的计划是在戈拉诺村以南约九公里处的蒂辛格里修建一个水塘。然而，在没有征求当地居民意见的情况下，信德恩格罗煤矿公司将该水塘的位置改到了戈拉诺，这给居民带来了很大的麻烦，”

他补充说："我们甚至在巴基斯坦最高法院上对信德恩格罗煤矿公司将池塘地点从蒂辛格里村改到戈拉诺村的决定提出了质疑。早些时候，我们曾向信德省高等法院提起诉讼，但法院未能就此提出明确建议。”

利拉姆表示，水污染会导致多种疾病，如哮喘、疟疾、关节疼痛和先天缺陷，所有这些都有可能导致婴儿早夭。

“我们的生计主要依靠农业和养牛，但直接来自煤田的有毒的池塘水剥夺了我们的主要收入来源。这是因为盐碱化和内涝降低了土地的肥力和产量，而且该地区的牧场迅速减少，导致牛群死亡，”他说

这个池塘距离伊斯拉姆科特约30公里，面积约500英亩，是当地重要的水源。

但是在修建了燃煤发电厂后，它们排放出的废水直接排入戈拉诺大坝。尽管当地社区多次提出要求，但这些发电厂在倾倒废水之前并没有对其进行处理。

这位律师说，由于水受到污染，周围村庄的 25 口水井被关闭。

塔尔地区的居民拉赫曼·德(Lachhman Dh)对美国之音表示：“只有一个反渗透设备(RO)为整个附近地区服务，每天为每个人提供三升水，仅够饮用。”

他补充说，在星期天，反渗透设备不向居民供水。

巴媒体无视塔帕卡抗议事件

除社交媒体和地方媒体外，巴基斯坦的主要印刷或电子媒体均未报道塔尔的抗议活动。此前，媒体和英文报纸对塔尔抗议活动进行了广泛报道。

去年，美国国务院的一份报告披露，中国正积极寻求对巴基斯坦媒体施加相当大的影响，并为此建立了一个复杂的全球性网络，开展活动。根据这份报告，中国积极寻求在其亲密盟友之一的巴基斯坦压制有关它的负面报道。它说，“中巴经济走廊媒体论坛 ”是两国在 “打击虚假信息上深化合作 的一个渠道”。据报道，两国通过这个媒体论坛开展合作，推出了 “中巴经济走廊快速反应信息网络 ”等项目。最近，他们还承诺建立中巴媒体走廊。

“毫无疑问，(巴基斯坦)政府正在指示媒体不要准确描述在塔帕卡发生的事件。乌尔都语媒体在发表反对中巴经济走廊的报道时总是犹豫不决，但这次，主要的英文报纸也保持了沉默，这显得很奇怪，”维权活动人士拉吉说。

他进一步表示，在塔尔煤矿项目中占有56%股份的信德省政府采取了对媒体进行奖惩的策略。

美国之音多次试图联系信德省内政部长齐亚-乌尔-哈桑-林贾尔(Zia-ul-Hasan Linjar)和Engro 煤炭开采公司的发言人，以了解他们的说法，但在发稿前一直没有得到他们的回应。