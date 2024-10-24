山東威海化工廠爆炸 傳出巨大響聲 窗戶都在晃

【新唐人北京時間2024年10月25日訊】10月24日，山東省威海市一化工廠發生爆炸，現場發出巨大響聲，濃煙滾滾。

一位附近居民告訴大陸津雲新聞，24日下午4點左右，他聽到一聲巨響，「剛開始還以為是樓上住戶的柜子倒了，砸在了地上，聲音很大」。當他從窗外望去，發現一處化工園區冒出滾滾濃煙。

另外一位居民表示，現場濃煙滾滾，周圍已經封路。「當時窗戶都在晃，門像被人砸了一下」。

爆炸的化工廠為山東亘元新材料股份有限公司，成立於2019年，專業從事集功能性高新材料研發、生產、銷售為一體的精細化工企業，主要從事鋰電池電解液添加劑的生產和銷售。

報導引述知情人士的話表示，這並非該化工廠第一次爆炸。2023年冬天時，就曾發生過一次爆炸，爆炸灰塵飄到3公里遠。附近居民區曾多次投訴爆炸後空氣有味道。

據報，2021年，寧德時代還曾對該廠進行過戰略投資。

威海文登區應急管理局通報稱，10月24日16時10分許，文登經濟開發區山東亘元新材料股份有限公司自動化車間發生火情。通報稱無人員傷亡，未檢測到有毒有害氣體。

有目擊者描述，當時，現場火光衝天，黑煙和黃煙交織在一起，整個天空都被染成了黃色，空氣中瀰漫著刺鼻的氣味。

當地網民表示，「有污染的化工廠就不應該在市區居民區附近，有沒有毒大家都明白，不用澄清，希望重視，搬到郊區。」

「前年炸了一次，去年泄露一次，今年又炸了，不過前兩次都壓下去了，這次沒有傷亡反而上熱搜了。」

「想捂都能捂，只不過這次是下午看見的人多了，上次是凌晨都睡覺呢。」

「剛路過，那空氣，酸溜的，都沒敢呼吸。」

有知情人士透露，該工廠並未獲得危險化學品的生產資質。

（責任編輯：李恩真）

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