10月27日國際聚焦 以色列卡車撞人致1死40傷 司機遭民眾擊斃

【新唐人北京時間2024年10月28日訊】下面請看今天的國際聚焦。

以色列卡車撞人致1死40傷 司機遭民眾擊斃

當地時間週日（10月27日）上午10點左右，在以色列特拉維夫以北軍事基地附近，一名卡車司機開車衝撞一處公交車站的人群，造成約40人受傷，其中1人傷重不治身亡。

這輛卡車也撞上一輛巴士，事發時這輛巴士正在公交車站停放乘客。

警方懷疑這是一起恐怖襲擊事件。警方稱，肇事的卡車司機是以色列公民，已被事發現場的平民開槍擊斃。

格魯吉亞反對黨不接受選舉結果 計劃抗議活動

格魯吉亞選舉委員會週日（10月27日）表示，執政的格魯吉亞「夢想黨」贏得了54%的選票，不過反對黨對這一結果提出異議。

兩名反對黨領袖蒂娜·博庫查瓦和喬治·瓦沙澤表示，不承認議會選舉結果，並計劃舉行抗議活動。

這次大選，選民在加深與俄羅斯關係的執政黨與主張加入歐盟的反對黨之間做出選擇，將決定格魯吉亞未來是倒向俄羅斯還是向西方靠攏。

霧霾籠罩新德里 空氣品質達「危險」

10月27日，印度首都新德里和孟買的居民一覺醒來，發現城市被一層厚厚的霧霾籠罩。

印度國家空氣品質指數顯示，新德里的空氣品質介於「非常差」到「嚴重」之間，對居民構成健康風險；印度第一大城市孟買的空氣品質被評為「中等」。居民表示，他們在霧霾中出現眼睛灼熱、呼吸困難等問題。

近年來，印度的空氣污染問題日益嚴重。因為汽車尾氣、灰塵、煙霧等，每年冬天，新德里都會遭遇霧霾侵襲，沿海城市孟買近來也開始受到影響。

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