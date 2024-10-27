万圣节(Halloween)向来是年轻人狂欢的日子，但今年万圣节前夕，上海的气氛异乎寻常。市面的警力明显加强，当局发通知，严禁市民在万圣节当天进行“角色扮演”。这和去年的热闹气氛形成强烈对比。尽管如此，连日来仍不断有市民挑战当局的底线。外界普遍认为，中共加强维稳与目前中国经济下行，民怨深重有关，甚至可能有更深层次的政治考量。

万圣节前夕，上海徐汇区气氛紧张。网上流传的视频显示，巨鹿路、长乐路部署了大量警力，警车、如临大敌。巨鹿路的一个下沉式广场被栅栏包围。路上不时有警察示意聚集的群众离开。

网上也有人发帖说，上海的一些高校通知学生不得参加万圣节聚会活动，尤其不能到巨鹿路、长乐路去角色扮演。有人甚至形容，面对万圣节，上海当局草木皆兵。

接受美国之音采访的上海市民马女士表示，当局的部署显然是有针对性的。

上海市民马女士说：“这两条街相对来说有些比较时尚的年轻人，包括有些外国人在那里喝咖啡、逛街。 共产党知道‘星星之火可以燎原’，加上现在有很多年轻人失业，找不到工作，在长乐路和巨鹿路布置大量警力，可能就是担心一些比较有思想的年轻人在万圣节以搞怪的形式来抗议政府。”

角色扮演和恐怖妆容成重点打击对象

据称由黄浦区街道办发出的内部通知则显示，今年区内严禁任何形式的万圣节装扮，特别是角色扮演和具有恐怖、暴力元素的妆容。警方将采取“谁发现，谁带离，谁卸妆”的原则，一旦发现违规装扮或相关活动，警方将采取劝退及强制措施，任何抵抗都可能导致进一步的法律处理。

上海居民王先生告诉美国之音，自己也经由手机APP看到过类似的“内部通知”。

上海居民王先生说：“‘里面’可能发生什么事情，导致当局要实施管控。至于到底是什么原因，老百姓永远不会知道。在目前的社会环境底下，经常会有这种情况发生。到了节日还要把大家关起来，这何谈自由。人性里哪里还有‘高兴’两个字呢？”

王先生对于上海当局突然收紧对变装的控制，不以为然。他说；“穿个奇装异服又能怎么样呢？作为正常、文明的社会这根本不用担心的。百花齐放、释放每个人内心对自由的向往，那才是正常的。在正常的文明社会，警察维护人民群众的安全。在我们这里是恰恰相反。”

闹市有变装者被公安带走

不过，部分上海年轻人似乎对当局的举措和命令视若无睹。10月26日在网上传出的视频显示，当天白天有许多年轻人变装上街游走。到了晚上，许多人在中山公园和中山路提前庆祝万圣节，大批群众在场围观喝彩。画面中看到有人被公安带走。有变装者则当场和公安理论。

上海居民马女士认为，据她观察，这些崇尚万圣节的年轻人根本无意向当局挑衅，相信当局也不会采取进一步手段。

马女士说：“年轻人的确是反叛，但是由于我们那么多年从小到大的教育，大多数的中国年轻人不敢，也不太会（反叛）。当局是否会彻底严控万圣节，完全不容许过万圣节？我认为它不会，但是它会严控。比较要紧的地方肯定会设置很多警察。万一有任何一点点东西，它会马上给你送上警车，防止事情扩大。”

万圣节是西方传统节日，近年来在中国受到年轻人的欢迎。去年是中国结束新冠疫情管控后首个万圣节，在上海巨鹿路等地的万圣节活动上，有人透过变装趁机讽刺中共，包括把影射“白纸运动”的白纸贴在身上，有人则扮演象征反对习近平的小熊维尼。

专家：上海当局吸取教训，加强节日管控

中国独立政治学者陈道银接受美国之音采访时表示，他注意到今年无论是奇装异服，还是装扮成“财神”等传统人物都会被执法者劝离，很明显上海当局是吸取了去年的经验，才会针对万圣节实施公共治安管理安排。

他说：“去年上海官方并没有想到会出现这样一些影射的角色。通过一些非严肃的话题或者角色来影射当局，在舆论上造成了一些影响，所以今年官方早早发了一些通知，禁止角色的扮演。这是一种防患于未然的举措，当然现场也加强了警力。它不单单是针对西方文化传统的角色扮演，中国传统的角色像帝王、皇帝也是劝离的。既有对西方文化的排斥，也有禁止人们通过对角色的扮演来影射当局的考虑。”

陈道银认为，在当下中国高压的环境下，万圣节逐渐成为年轻人宣泄对政府不满的途径。他指出：“大多数人，特别是在万圣节这种节日做角色变装的年轻人，多多少少接受过西方文化的启蒙，至少知道在西方的文化下，我们是可以自由表达的。我们对现状对政府有意见，是可以发出声音的，但是他们也知道，在当下中国的政治环境下不可以这样做。大家都心照不宣的知道是怎么回事。所以他们就通过角色变装表达对当局的一种不满。”

经济困境下的控制：当局或忌讳社会不满借节日表达

台湾励志协会(ITA)执行长赖荣伟对美国之音表示，中共忌讳人民所谓妄议中央和诋毁国家领导人，但问题是中国经济未能走出困境，人民的怨言日益加深。

赖荣伟说：“就是说，你不要出现批判中共或现在中共领导人，也不要出现扭曲党史或者伤害国家形象，说到底就是不要出现批判中共或习近平的现象。比如说，在万圣节出现小熊维尼这种装扮。中国的情况越严峻，控制就越强。人民一定是对于现在共产党领导的整个中国，不管是人、政策、制度，一定是非常不满吧，因为现在中国的经济已非常严重下滑。”

赖荣伟亦表示，中共向来借助消除精神污染，丑化外国等手段，达到稳定政权的目的。

他说：“对于中国来讲，万圣节就是西方的产物，是标准的资本主义资产阶级的东西。万圣节这个东西既然是国外的，而不是中共认为的所谓中华民族或者中国特有的产物，当然就是阶级斗争，要予以诋毁。”

当局担忧万圣节成社会运动导火索？

部分舆论甚至猜测，今年万圣节上海当局严阵以待，与10月27日是中国前国务院总理李克强去世一周年有关。当局也可能担心类似2022年白纸运动的群体事件会在中国重演。

2022年11月，当时处于新冠防疫封控的新疆乌鲁木齐发生火灾，造成多人死伤。事后，乌鲁木齐以及全国多个大城市和大学校园相继有民众自发聚集，抗议政府过度封控，不少民众手举白纸抗议当局禁言。

台湾学者赖荣伟表示，今年上海当局严密管控万圣节庆祝活动，不排除和李克强逝世周年和白纸运动等因素有关。

赖荣伟说：“社会运动总是要师出有名，搬出李克强是可想而知的。这也是中共最害怕的事情。一个串联的运动总要有一个标题。按照中共高层的认知，可能会认为，这会否是一场境外势力所策划的社会运动。”

但中国独立政治学者陈道银则认为，把管控万圣节和李克强与白纸运动联想到一起是过度揣测。

他解释道说：“当下的年轻人……没有大的事件的冲击下，发起一个什么运动，这是不可能的事情。发生乌鲁木齐火灾事件时，当时大家正处于被封控的状态。这是一种突然的爆发。今年到目前为止没有什么大的事件能引起大家的同理心，感性表达情绪。”