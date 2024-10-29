萬聖節將至 加拿大截獲12萬包大麻偽裝零食

【新唐人北京時間2024年10月30日訊】萬聖節到來之際，加拿大聯邦警方10月29號宣布，查獲數十萬件非法大麻產品，這些產品大多偽裝成市場上的熱門零食，令人難以辨別，來看詳請。

聯邦調查人員近期查獲超過120,000包，偽裝成巧克力、糖果和薯片等零食的非法大麻食品，並因此而逮捕6人。

而這些零食的毒品效力，是受管制大麻產品的上百倍。

加拿大王家騎警發言人Arash Seyed：「這些毒品是在極不衛生和嚴重污染的移動拖車中生產的，它們受到了許多其他毒品和物質的交叉污染。」

加拿大卑詩省因吸食不受管制毒品而死亡的人數正在放緩，但今年前三季度仍有高達1,749人死亡。

Arash Seyed：「2024年10月3日，太平洋地區的加拿大王家騎警聯邦警務調查人員，搜查了溫哥華島的兩家大麻商店和其他相關地點，並逮捕了六名嫌犯。」

目前，調查仍在進行中，警方指6名嫌犯來自一個犯罪集團，在卑詩省範圍內生產和分銷大麻、非法毒品和假冒菸草。

萬聖節到來之際，警方提醒民眾提高警惕，避免兒童接觸大麻產品。

Arash Seyed：「我們將繼續與國內和國際夥伴合作，打擊組織犯罪以及非法藥物的生產和分銷」

新唐人電視台記者舒璨、林熙加拿大採訪報導

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