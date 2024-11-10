根据中国和印度尼西亚星期六(11月9日)的联合声明，两国已同意加强在包括锂、新能源汽车、绿色能源和旅游业等关键领域的合作。

该声明发布于中国国家主席习近平与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)会晤之后。普拉博沃于上周五抵达北京，展开三天的访问行程。

普拉博沃星期天出席印尼工商总会与中国多家知名企业举行的会议，并见证总额超过100亿美元的协议签署。他说，这是双边关系中非常重要的里程碑。

普拉博沃今年3月胜选后，将中国作为首个出访地。10月走马上任后，再度“首访”中国，凸显了雅加达加强与北京战略关系的承诺。

根据中国外交部，普拉博沃于11月9日和中国国家主席习近平会谈，“气氛亲切友好”并达成“广泛重要共识”。

声明指出：“中国和印度尼西亚合力培育引领全球发展进步的新动能，深入挖掘新能源汽车、锂电池、光伏合作潜力，在数字经济、绿色发展等新质生产力合作方面抢占先机。”

两国还计划在采矿领域更紧密合作，利用各自的资源禀赋和产能优势互补，签署了关于加强重要矿产资源合作、建立绿色矿产伙伴关系的谅解备忘录。

中国锂电企业前几年集中出海，布局“到印尼去”，中国新媒体中国储能网形容印尼是中国锂电企业的“全球海洋支点”。在消费端，印尼电动车市场目前呈现了一股“红潮”，中国品牌市占率逾八成。

印尼能源和矿产资源部先前曾表示，印尼政府希望在2030年，电动汽车销量能达200万台、电动机车达1,300万台，因此需要加强设置及配套设施，以让电动车生态系统完整。

在中国电动车利用印尼电动车热潮大发利市之际，观察人士最近告诉美国之音，这一趋势恐导致电动车产业过度依赖中国，导致印尼新能源经济遭受地缘政治紧张波及。中国车商未提出明确的电池回收政策，也使环境污染隐忧浮现。

在普拉博沃访问期间，双方签署了多项合作协议，包括海上共同开发、渔业、矿产资源、绿色矿产、水利资源、海事安全、合格评定、蓝色经济、住房以及印尼鲜食椰子输华等领域合作文件。

联合声明中还显示，两国为“恢复并超越”疫情前的旅游水平，将出台新的签证措施，包括互发多年多次签证，并根据需求增加更多直航航班和航点，共同开发线路、打造旅游产品。

除了经济和能源方面的合作承诺，联合声明还表明，两国同意将现有政治、经济、人文、海上“四轮驱动”合作升级为“五大支柱”合作，增加安全合作为第五大支柱，并将于明年召开中印尼外长防长“2+2”对话机制首次部长级会议。

根据联合声明，两国同意两军高层进一步密切交往，完善防务领域对话机制，更加系统有力地推进各层级、各领域合作，并将继续加强各军种互访和联演联训交流。

(本文参考了路透社的报道。)