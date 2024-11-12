【快報完整版】川普週三去國會山 消息：面見共和黨人

【新唐人北京時間2024年11月13日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。

今天是美東時間11月12日，星期二 。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今日焦點：伊朗認慫？ 總統：必須與華盛頓打交道；誰是川普司法部長？列舉潛在候選人；川普將去國會山 美媒：面見共和黨人；里程碑！殼牌獲勝 贏得碳排放官司上訴；在野黨持續施壓 德國擬明年2月大選。

伊朗官方媒體週二(11月12日)報導，在川普(Donald Trump)贏得美國總統大選一星期後，伊朗總統馬蘇德•佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示，德黑蘭將無法忽視其宿敵美國，需要「以寬容的態度對待敵人」。

被認為立場相對溫和的佩澤什基安說：「無論我們喜歡與否，我們都必須在區域和國際舞台上與美國打交道，因此最好由我們自己處理這種關係。」他表示：「對待朋友要慷慨，對待敵人要寬容。」

2018年，時任總統川普單方面退出德黑蘭在2015年與世界大國達成的核協議，並重新對伊朗實施嚴厲制裁，作為對伊朗「最大施壓」政策的一部分。

後來在美國總統拜登(Joe Biden)的領導下，華盛頓和德黑蘭為了恢復核協議而進行間接談判，但最終以失敗告終。

雖然伊朗目前仍是核協議的正式成員之一，但因為美國重新對伊朗實施制裁，迫使伊朗已縮減履行協議的承諾。

週二早些時候，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼(Fatemeh Mohajerani)被問到是否與川普政府直接談判時，她表示伊朗將尋求能保證其利益的事情。

但是她提醒說，談判的最終決定仍取決於最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）和最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）。

10月初，伊朗發射180枚導彈襲擊以色列後，拜登政府反對以色列襲擊伊朗核設施，以避免在中東爆發更大規模的戰爭。

但當時正在競選的前總統川普，猛烈抨擊拜登政府的做法，認為伊朗擁有核武器是美國面臨的最大風險。

自從川普（特朗普）確定贏得大選以來，入住白宮的重要職位人選連續浮出水面。然而，誰可能來領導司法部還有待觀察，這可能是下屆政府中最重要的職位之一。

外界認為，這個職位的人選一定是對川普非常忠實的。因為這個人需要支持他的議程和政治意願，包括驅逐非法移民等在美國會引起爭議的行動。

目前被普遍看好、有望成為川普政府司法部長的人選是幾位。

猶他州參議員邁克‧李（Mike Lee）被普遍認為是最佳人選之一。李曾擔任最高法院大法官助理，已在參議院任職14年，並在司法委員會任職。

但他可能並不想爭取這一職位。

近日他表示，願意將自己的影響力集中在參議院，他是參議院指導委員會的現任主席。

邁克‧李說：「我有我想要的工作，我期待在下屆國會中與川普總統及其團隊合作，實施他的議程以及共和黨所提出和競選的改革議程，這將是一個激動人心的時刻。」

前國家情報局局長約翰‧拉特克利夫（John Ratcliffe）是一位前聯邦檢察官和前德克薩斯州的美國眾議員。

川普在2019年任命他為國家情報局局長。次年，他被即將離任的總統任命為其彈劾團隊的成員。

前白宮律師馬克‧帕奧萊塔（Mark Paoletta）在川普的第一次任期內，擔任副總統邁克‧彭斯（Mike Pence）及管理和預算辦公室的顧問。

帕奧萊塔目前也在川普的過渡團隊中工作，協助制定下一屆川普政府的司法部政策，使他成為該職位的潛在合適人選。

前代理司法部長馬特‧惠特克（Matt Whitaker）在川普第一任期內，曾經接替被解僱的前任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）。

當他被問及是否想要這個角色時，惠特克拒絕回答，表示這個由川普來決定。

他認為，川普「會想要一個他認識、喜歡並信任的人」，「一個從一開始就支持他的人」，而且，這個人能夠幫助抵禦「所有這些法律戰爭的胡說八道」。

密蘇里州檢察長安德魯‧貝利（Andrew Bailey）也是被提名領導司法部的候選人之一。

自從接管州檢察長辦公室以來，貝利已對拜登政府提起數十起訴訟，並在多個保守問題上為該州辯護。

熟悉貝利的人士表示，他較低調的職業生涯可能成為他作為美國司法部長的優勢，尤其是該職位需要參議院確認。

美國地方法官艾琳‧卡農（Aileen Cannon）由川普在2020年任命，她駁回了川普非法保存機密文件的指控。川普多次稱讚她為「倍受尊敬的聯邦法官」。

多家美國媒體引述知情人士的消息說，當選總統川普（特朗普）將於週三（11月13日）在國會山與共和黨人會面。

共和黨人正等待取得三連勝的前景，同時掌控國會兩院和白宮。

彭博社週二（12日）引述一位知情人士的消息說，川普將與議長邁克‧約翰遜（Mike Johnson）在國會山會面。據知情人士透露，當選總統還將向普通共和黨眾議員發表講話。

根據公開的行程，川普週三會前往華盛頓特區，在白宮與總統拜登會面。

彭博社援引一位知情人士的消息說，約翰遜將在華盛頓會晤後前往川普位於佛羅里達州南部的海湖莊園。

目前，共和黨在眾議院的多數席位優勢很微弱——川普正在任命至少兩名共和黨議員擔任其政府職務，這使這一挑戰變得更加複雜。

週二，多家媒體引述知情人士的消息說，當選總統已選擇佛羅里達州眾議員邁克‧沃爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問，並表示將提名紐約州眾議員埃利斯‧斯特凡尼克（Elise Stefanik）擔任美國駐聯合國大使。當他們上任時，將放棄眾議院席位，這些暫時空缺的席位要等到特別選舉後才能填補。

上週的選舉中，共和黨已經獲得參議院的控制權，下一步將準備選出新的多數黨領袖。

佛羅里達州參議員里克‧斯科特（Rick Scott）是川普的堅定支持者，他正在與南達科他州的約翰‧圖恩（John Thune）和德克薩斯州的約翰‧科寧（John Cornyn）展開競爭。

圖恩和科寧都是即將離任的參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的長期副手。

在參議院領袖競選中，川普還沒有表態支持哪位候選人。

【石油巨頭殼牌贏得碳排放官司上訴】

聯合國召開COP29氣候峰會之際，殼牌（Shell）週二（11月12日）贏得一項上訴，上訴法庭推翻了一項要求其加速減碳努力的重大裁決。2021年，這家石油和天然氣巨頭被命令大幅減少近半的全球碳排放。

綜合媒體報導，海牙的上訴法院指出，殼牌有責任減少溫室氣體排放，但駁回2021年的裁決，即到2030年殼牌將其絕對碳排放量較2019年減少45%，包括因使用其產品而造成的排放。

審判長Carla Joustra說，採用45%的總體減排目標並不合理，因為它可能導致消費者從使用天然氣轉向污染更嚴重的煤炭。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭俄烏戰爆發，導致油氣價格飆升，這使得各國政府和股東更加關注成本，而不是碳排放量。

週二的裁決恰逢在阿塞拜疆舉行的COP29氣候峰會開幕之際，標誌著這一具有先例意義的案件的最新翻轉。週二的裁決可能對未來的氣候訴訟案產生深遠影響。

殼牌首席執行官瓦伊爾‧薩萬（Wael Sawan）表示，這一裁決「對全球能源轉型、荷蘭和我們公司來說是正確的決定」。

「荷蘭地球之友」（Friends of the Earth Netherlands）在2019年提起這一訴訟，這個機構表示將繼續與大公司進行這類抗爭，但沒有透露是否向荷蘭最高法院提出上訴。

2021年的裁決是在殼牌總部位於海牙時作出的。2022年，殼牌將總部搬遷到倫敦。

殼牌表示，其在自身生產方面已經在朝著滿足法院命令的方向邁進，去年其排放量比2016年水平降低了30%。

花旗分析師認為，週二的裁決對殼牌來說是最好的結果。

花旗指出，「雖然在上訴法院的成功可能並非意味着法律程序的結束，但這表明公司戰略現在更牢固地掌握在股東手中，我們認為這會產生積極影響。」

【在野黨持續施壓 德國擬明年2月大選】

德國紅綠燈聯合政府垮台後，各黨派經過激烈爭論，最終週二（11月12日）達成妥協，同意將大選提前到明年2月23日。

總理朔爾茨（Olaf Scholz）曾建議明年1月15日對其進行信任投票，但在野黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）認為無法容忍拖長時間，提出週三（11月13日）進行信任投票，明年1月就舉行大選，但遭到朔爾茨拒絕。

最終，社民黨（SPD） 、聯盟黨（基民盟CDU /基社盟CSU）、綠黨和自民黨（FDP）領袖於週二(11月12日)上午達成一致，信任投票定在12月16日進行，大選日期則定在明年2月。

如果現任總理在信任投票中不能獲得一半以上議員的支持，總理必須向聯邦總統提議解散議會。根據法律規定，總統有最多21天的時間完成這一步驟。聯邦議院解散後，必須在60天之內舉行新的大選。

最新民調表明，高達84%的受訪者希望提前舉行聯邦選舉，只有13%表示反對。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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