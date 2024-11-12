【新唐人快報】石油巨頭殼牌贏得碳排放官司上訴

【新唐人北京時間2024年11月13日訊】聯合國召開COP29氣候峰會之際，殼牌（Shell）週二（11月12日）贏得一項上訴，上訴法庭推翻了一項要求其加速減碳努力的重大裁決。2021年，這家石油和天然氣巨頭被命令大幅減少近半的全球碳排放。

綜合媒體報導，海牙的上訴法院指出，殼牌有責任減少溫室氣體排放，但駁回2021年的裁決，即到2030年殼牌將其絕對碳排放量較2019年減少45%，包括因使用其產品而造成的排放。

審判長Carla Joustra說，採用45%的總體減排目標並不合理，因為它可能導致消費者從使用天然氣轉向污染更嚴重的煤炭。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭俄烏戰爆發，導致油氣價格飆升，這使得各國政府和股東更加關注成本，而不是碳排放量。

週二的裁決恰逢在阿塞拜疆舉行的COP29氣候峰會開幕之際，標誌著這一具有先例意義的案件的最新翻轉。週二的裁決可能對未來的氣候訴訟案產生深遠影響。

殼牌首席執行官瓦伊爾‧薩萬（Wael Sawan）表示，這一裁決「對全球能源轉型、荷蘭和我們公司來說是正確的決定」。

「荷蘭地球之友」（Friends of the Earth Netherlands）在2019年提起這一訴訟，這個機構表示將繼續與大公司進行這類抗爭，但沒有透露是否向荷蘭最高法院提出上訴。

2021年的裁決是在殼牌總部位於海牙時作出的。2022年，殼牌將總部搬遷到倫敦。

殼牌表示，其在自身生產方面已經在朝著滿足法院命令的方向邁進，去年其排放量比2016年水平降低了30%。

花旗分析師認為，週二的裁決對殼牌來說是最好的結果。

花旗指出，「雖然在上訴法院的成功可能並非意味着法律程序的結束，但這表明公司戰略現在更牢固地掌握在股東手中，我們認為這會產生積極影響。」

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/12/a103929094.html