最近几天来，位于中国内蒙古东南部素有“微缩版内蒙古”之称的赤峰市克什克腾旗的蒙古族牧民一直正在利用微信和抖音等社交媒体，呼吁各地牧民都来支持他们的抗议活动。一周之前（11月3日），近百名当地牧民到旗政府所在地经棚镇，在旗政府办公大楼前示威，要求当局立即发放长期拖欠的草场补偿金。

据当地牧民透露，自从今年10月份，他们就多次到政府部门进行抗议，要求有关当局给予一个满意的答复。在遭到当局的无视和恐吓后，牧民们现在决定集资聘请维权律师，起诉政府，追究官员的法律责任。

中国在内蒙推行禁牧政策，把污染企业迁到草原

过去三十年来，中国政府在内蒙古地区无序开矿，大量开垦草场，把中国内地的污染企业迁至草原上，导致内蒙古地区草原生态严重恶化。为了正当化这些行为，中国各级政府竟然把破坏环境的责任推到牧民身上，声称“落后”的传统游牧和牧民超载放牧导致了生态恶化，使草场大规模退化和沙化。自从2001年开始，中国当局在蒙古族聚集的牧区和半牧区强制推行“全面禁牧”，“季节性禁牧”，“退牧还草“，“轮牧“，“休牧”和“舍饲”等各种形式的禁牧政策。

据当地牧民，今年全区范围所施行的全面禁牧政策极为严格。从4月1日到6月15日期间，牧民们不得在自己承包的草场内放牧，必须把牛羊圈起来用饲料来喂养。无力负担高价干草和饲料的牧民无奈之下把牛羊放到草场里，甚至在夜间偷牧。

政府残酷镇压 牧民生计受损

可是被巡逻草原的“禁牧大队”发现后，不是罚款处罚就是直接抢走牛羊，甚至打骂、拘留和关押牧民。反映这类现象的视频在社交媒体上极为常见。结果，内蒙古多地出现牧民和执法者之间发生暴力冲突。当地牧民告诉美国之音，禁牧大队“执法”如同土匪进村，场面触目惊心。

最近参加抗议的牧民发来的视频显示，禁牧人员和车辆赶到一家牧民的草场没收牲畜时与牧民发生冲突。当一位牧民问“这是法治社会，你们干啥来了？”时，一位禁牧人士回答说“我们执法来了。”牧民一边反抗一边质问道：“你们疯了？”“不让我们活了？”“你们是日本鬼子吗？”“你们是黑社会吗？”可是禁牧人员还是强行赶走了整群的羊。

这一系列粗暴行为不仅彻底改变了蒙古族传统牧业的生产方式，而且增加了养殖牲畜的成本，给牧民带来了极大的经济负担，也没有带来草场恢复、改善的效果。有些地方以建立草原保护区的名义剥夺牧民的草场，转给大农户作为农田来使用，让牧民做为“生态移民”搬迁到城镇里，成为没有经济来源、没有生活保障的无业游民。

牧民抗议示威 要求政府补偿

在政府门前举行抗议的克什克腾旗一位牧民说，他们于10于29日就开始到政府反映意见，但到了11月3日仍没有解决问题。

“当地政府已经拖欠2023到2024年的补偿款，2025年的补偿款也该发放了，应该给个答复了。补偿款没有着落，明年春夏拿什么买饲草料呢？牧民指望着那点钱，赊账买饲草料，有的借了很多钱，现在催债的找上门来，无奈之下，找政府，政府不解决问题，我们怎么办呢？”无奈的牧民要求当地政府听取牧民的怨声，并立即发放相关补贴。

另一位不愿意透露姓名的克什克腾旗女牧民指出，当地政府不仅没有给予牧民满意的答复，反而威胁牧民，警告他们不要在网上讨论此事或散发有关信息。

“我们正在微信群里积极讨论补偿款问题。公安部们打来电话威胁了数名牧民，要求删掉有关的内容。我们只是讨论关系到自己最基本的生存问题，又没有犯法，为什么警察来干涉呢？”她问道。

这位女牧民不仅没有理会公安当局的威胁，而且表示“我们将近有500成员的几个牧民微信群呼吁所有蒙古人广泛散发相关视频，支持我们的抗议。”

集资聘请维权律师 把政府告上法庭？

为了了解牧民抗议进展，美国之音记者采访了几位参加抗议的克什克腾旗牧民。考虑到个人安全，接受采访的牧民们都采取了匿名形式提供消息。

谈到克什克腾旗牧民正在探讨集资聘用一名维权律师来起诉旗政府一事后，一位化名为莫德乐图的蒙古族牧民告诉美国之音：“这也没有什么可怕的。我们也没有采取任何反对党和政府的行为。我只是为了保护我们的合法权益而行动起来。我们没有任何其他目的。”

“当然牧民的诉求是合理合情的。遗憾的是，这是一个不讲道理的时代。我们在政府面前抗议了不少次，但没有得到一个满意的答复，”另一位化名为扎木斯的牧民对美国之音说。“其实，政府已经挪用了我们的补贴。说是要分期发放。按理说，这种款项地方政府不能擅自挪用。但是，已经用掉了，我们别无选择。”

“那天我们在政府面前抗议时，一位官员要求我们要理解他们的难处，” 一位化名为格日乐的女牧民说。“那么谁理解我们的难处呢？我们实在走途无路了。近年来，牲畜价格大幅度下跌。为了买草，很多牧民不得不借高利贷，连利息都还不起。谁可怜我们牧民？我们能推迟交税吗？托一两天就被处罚，被列入黑名单。谁愿意来政府举行抗议？我们这样做是因为我们没有别的选择。”

拖欠草场补偿款的不止克什克腾旗

拖欠草场补偿款现象不止出现在克什克腾旗一个地方。最近全家到美国寻求移民的内蒙古西部巴彦淖尔市牧民诺敏女士在接受美国之音采访时说，她们那里“一千亩草场允许放养23头牲畜。多出则罚款，交不起罚款就强行夺走牲畜，还要殴打牧民。虽然承诺发放限牧补助款，但至今没见发放，政府方面截留了。”

除了群体抗议政府反映诉求之外，网络和中国社交媒体上蒙古族牧民表达对政府不满的音视频随处可见。有一位牧民在抖音里发了一段视频，质问政府说，“那么我们就反问一下。如果这个禁牧期的补贴可以延缓发放，那么我们牧民的这个400块钱的农合钱可不可以延缓缴纳呢？”

美国之音收到的最新消息显示，克什克腾旗牧民专门设立了几个微信群讨论集资聘请维权律师来试图保护他们的合法权利，并起诉当地政府组追究法律责任。

“光我参加的两个微信群就有近一千名牧民。二三十块钱不算什么。一个人一百款钱都我愿意付。这已经涉及到三个苏木几百家牧护的利益。当然这是一个非常激动人心的行动。我们肯定会成功的，”一位化名为斯日古楞的牧民通过微信告诉美国之音。

人权组织关注中国蒙古族牧民的抗争

总部设在美国纽约的南蒙古人权信息中心的主任恩和巴图·陶格楚格在接受美国之音记者采访时指出：“自从2000年中国政府实行的所谓的‘生态移民’和‘全面禁牧’政策以来，在南蒙古不仅蒙古族牧民传统生活方式遭到了毁灭性的打击，而且牧民赖以生存的草原生态也遭到严重污染和破坏。”

“据中国国务院官方网站消息，截至2015年年底，中国政府已经成功地把最后一百二十万牧民定居了下来。 这证明十年前中国政府在中国境内已经给拥有数千年历史的蒙古传统游牧方式正式画了句号，”恩和巴图·陶格楚格说。