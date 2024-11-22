近日一名英國女性在寮國萬榮因飲酒而遭甲醇中毒身亡。 圖：截自「 x 」@DailyMailUK

近日，寮國萬榮（Vang Vieng）接連發生疑似甲醇中毒事件，導致一名英國女性、一名美國人、一名澳大利亞少年以及兩名丹麥人在內的 5 名外國遊客死亡。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）22 日報導，寮國萬榮熱門背包客聚集地發生連續多起甲醇中毒死亡事件，引發多國政府的關注與警告，各國政府提醒遊客謹慎引用酒精飲品，也要留意可能有甲醇的滲入。

英國外交部向 CNN 證實，一名英國女性近日死亡，但未透露具體姓名及死亡情況。這一消息隨著其他外國政府陸續確認遊客死亡而浮出水面。澳大利亞 19 歲的比安卡·瓊斯（Bianca Jones）此前在泰國接受了數日重症治療後不幸身亡，她的朋友霍莉·鮑爾斯（Holly Bowles）仍在曼谷一家醫院接受治療。澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會發表聲明表示這一事件是「每位父母最可怕的夢魘」。美國和丹麥政府也證實各自有公民在事件中喪生，但未透露具體情況。

這些遊客大多是在萬榮的酒吧和背包客旅館內飲酒後出現不適症狀。當地警方表示已成立特別調查小組，對事件展開深入調查。初步推測，這些飲品可能受到甲醇污染。甲醇是一種常用於工業清潔劑的化學物質，其攝入量即使極少，也可能導致嚴重中毒甚至死亡。

萬榮以其自然美景和背包客文化而著稱，但該地區此前因過度飲酒及安全事故問題備受關注。當局雖試圖將其重新定位為生態旅遊和冒險活動中心，但過去派對文化的影響仍無法消滅。

甲醇中毒在症狀出現前可能延遲 24 小時，患者會經歷噁心、嘔吐、視力喪失和器官衰竭等症狀。如果不及時治療，死亡率可高達 40% 。近年來，亞洲地區頻發甲醇中毒事件，通常與非法酒精飲品或假冒名牌酒有關。

美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大等多國政府近日均對其公民發出警告，提醒旅遊者在寮國飲酒時要格外謹慎，建議購買來源可靠的酒類產品，並檢查酒瓶是否有被打開的痕跡，以避免悲劇重演。