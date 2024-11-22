醫師說明，瘦素可調控能量平衡、食慾，讓人變得不想吃東西，但若出現瘦素阻抗，就會讓人越吃越餓，容易肥胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到肥胖問題，多數人多會想到飲食、運動等因素影響；對此，小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿表示，空污也可能使人肥胖！國外研究指出，污染顆粒物特別是PM2.5進入肺部後，透過血液散播到全身，引發瘦素阻抗，增加飢餓感，誘使發炎破壞代謝，加速脂肪細胞的增生，害肥胖又傷腦，影響阿茲海默症發展。

吳榛槿在臉書專頁「小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙」發文引述今（2024）年6月《Frontiers in immunology》期刊，名為「空氣污染加速肥胖與阿茲海默症的發展：瘦素與發炎反應的角色」的迷你綜述，探討細懸浮微粒（PM2.5）對健康的影響，特別著重於瘦素阻抗與慢性發炎反應在肥胖中扮演的角色。

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吳榛槿指出，PM2.5是直徑小於2.5微米的細懸浮微粒，能夠穿透肺泡進入血液循環，進而影響全身。研究發現，空氣污染引發的瘦素阻抗，可能會導致肥胖風險上升。瘦素是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，透過調控能量平衡、食慾，讓人變得不想吃東西，但若身體對瘦素變得不靈敏，出現瘦素阻抗，就會讓人越吃越餓，食慾調節出問題，而容易肥胖。

研究發現，空污會影響肥胖、阿茲海默症進展；圖為情境照。（圖取自freepik）

該研究也發現，PM2.5還會刺激體內免疫反應，引發慢性發炎，不僅促進肥胖的發展，也會傷腦，影響阿茲海默症進展。由此可知，除了飲食、運動外，空污等看不見、摸不見原因也會默默影響荷爾蒙和體重，可在家放空氣清淨機，改善空氣品質。

吳榛槿表示，此篇論文重點在於強調環境因子對慢性疾病的複雜影響，並指出未來的研究方向，期望能更深入了解PM2.5暴露如何調節瘦素與發炎反應，以及這些機制在肥胖與阿茲海默症發展中的具體角色。

小宙初日診所醫師吳榛槿。（小宙初日診所提供）

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