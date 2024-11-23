星期五(11月22日)，美国当选总统特朗普(Donald Trump)宣布任命“2025计划”(Project 2025)作者之一罗斯·沃特(Russ Vought)为白宫行政管理和预算办公室(OMB)主任，以推动其削减政府开支和监管的竞选承诺。美国保守派智库传统基金会以及他们所说为美国新总统制定的“2025计划”再次被推到聚光灯下。外界正密切关注特朗普会不会以及如何实施这些保守派智库的建议。

观察人士说，虽然“2025计划”中有关清理“深层国家”以及一些有关文化和宗教议程在美国社会引发争议，但特朗普政府可能会按该计划和其他保守派团体提供的抵御中国威胁的“剧本”，实施一系列政策，对抗中国对“世界霸权”的追求。

抵御中国威胁是首要任务之一

2023年4月，传统基金会以该机构长期以来的“领导力授权”项目为基础推出了近900页的“2025计划”。这份计划据称是为保守派总统制定的一份执政蓝图。计划集结了来自美国保守派运动100多个组织和400多位学者和政策专家的思想成果。除了声称要推翻华盛顿的“深层政府”，将政府交还给人民外，这份计划的另一个目标是抵御来自中国的威胁。

传统基金会主席凯文·罗伯茨(Kevin Roberts)在“2025计划”前言中明确写道，美国面临着最主要的两大挑战在于：中国是美国的“极权主义敌人”(totalitarian enemy)，而不是战略伙伴或公平竞争对手；美国的精英背叛了美国人民。

前美国代理国防部长、“2025计划”中“国防部”这一章节的作者克里斯托弗·米勒 (Christopher Miller)写道，中国对美国构成“迄今为止最重大的海外威胁”。

传统基金会不是唯一一家试图塑造特朗普政府政策走向的保守派智库。据《纽约时报》和Politico报道，行事低调的美国优先政策研究所(America First Policy Institute, AFPI)通过在特朗普的政治活动中广泛布局，正准备成为一个比“2025计划”的参与者更具影响力的团体。

AFPI不仅专注于研究和提供政策建议，大选期间AFPI的倡议机构“美国优先动起来”(American First Works, AFW)花费数月实地走访选民，鼓励那些不愿投票或是投票欲望低的选民进行投票。

AFPI也推出了自己的“美国优先”议程。在这个议程中，中华人民共和国(PRC)及其执政党中国共产党(CCP)被视为美国面临的“首要国家安全威胁”。AFPI主张“让共产主义中国对长期不公平贸易行为，窃取美国技术以及污染地球空气和海洋承担全部责任。”

“2025计划”与特朗普对华政策方向基本一致

“2025计划”提及中国483次，包括主张战略性地将关税扩大到所有中国产品，禁止所有中共在高科技产业的投资，关闭所有的孔子学院，禁止TikTok、微信等所有中国社交媒体应用程序，要求中共为新冠病毒负责等等。

在对华政策方面，特朗普发布的“2024年共和党政纲”承诺将确保美国实现对中国的战略独立，撤销中国的最惠国待遇，逐步取消基本商品的进口，并阻止中国购买美国的房地产和工业。这与“2025计划”和AFPI关于应对中国的强硬立场和战略方向基本一致。

美国斯基德莫尔学院的政治科学教授博·布雷斯林(Beau Breslin)对美国之音表示，特朗普政府可能会按照“2025计划”的剧本实施一系列政策，包括关税、贸易禁运、军事建设、对外援助计划等等，以对抗中国对“世界霸权”的追求。

强硬的贸易措施

“特朗普政府将在贸易问题上采取强硬态度。特朗普及其核心圈子希望通过实施某些贸易政策削弱中国的贸易主导地位，加强美国的制造业基础，远离世贸组织等组织，减少美国历史性的贸易逆差。”布雷斯林说。

不过他又指出，“美国优先”议程虽然是特朗普的心头之好，但他不会完全拥抱孤立主义。

“他会遵循它，即使只是口头上。这就是问题所在：特朗普说话很极端，但他第一任期内的政策总体上是温和的(本任期内是否温和尚不得而知)。他会谈论与中共‘脱钩’，但他知道自己不能完全成为孤立主义者。他不能忽视中国。”

布雷斯林说，中国是另一个超级大国，特朗普知道他的政策会影响与中国的关系。那些撰写保守派剧本的人也知道政治不能只是“零和游戏”，即一个国家胜出，另一个国家被击败。

严格审查共产主义者

斯坦福大学“胡佛研究所”知名的军史学家维克多·戴维斯·汉森(Victor Davis Hanson)对美国之音表示，与前任政府不同，下一届特朗普政府将接受共产主义中国的战略和行为明显对西方，尤其是美国“怀有敌意”这一事实。

“它将努力确保中国不会损害美国及其盟友的利益，通过更明智和更大规模的国防投资来遏制中国；通过对称关税迫使中国与美国进行公平贸易，而不是试图摧毁目标美国产业；通过确保台湾做好军事准备以遏制中国吞并台湾的大声威胁；通过放松管制和降低税收以确保美国经济的竞争力；通过保卫我们的边境以防止大量非法移民涌入，其中有数以千计的中共公民，并采取对等措施逮捕和驱逐在美国领土上从事间谍活动的中国公民。”汉森对美国之音说。

遣返非法移民

曾在国会作证的美国移民研究中心高级国家安全研究员托德‧本斯曼(Todd Bensman)认为，特朗普政府会加大调查中国移民真实背景的反情报工作，并加大力度将非法移民遣送回中国。

美国海关和边境保护局的数据显示，中国公民非法越境的人数激增，在2022-2024财年期间增长了两倍。特朗普今年四月表示，“(中国移民)他们可能正在从(美国)内部组建一支军队。”

本斯曼说，他在边境见到很多有钱、有资源、旅行装备精良的年轻的中国非法移民，他相信其中有人是服务于中共和解放军的特工。

“他们支付着最高端的旅行费用。我不相信他们是想从事农业或其他什么工作的洗碗工。他们是中国商界、各行各业的职场精英等。他们大多可能是经济移民。大多数情况下。我已经在国会作证说，我相信其中一些人可能是中国间谍活动的特工。我们还没有抓到他们，但我相信未来我们可能会抓到他们为中共、解放军工作。”

本斯曼认为，特朗普政府可能会采取措施迫使中国接收被遣返的移民。“中国将不得不接收他们，否则将面临制裁和关税，”他说，如果中国拒收，特朗普可能会威胁拒发给中国的所有合法签证。

重视基督教价值

美国艾德菲大学文理学院的王维正对美国之音表示，“2025计划”的核心价值是很典型的保守主义，重视家庭和美国的主权，恢复和基督徒价值观相通的美国立国原则，这也让中共非常恐惧。

“它(2025计划)认为美国是基督徒创立的国家，要让美国重新伟大。共产主义中国是无神论者，如果你认同美国是一个基督徒建立的国家，这和无神论者就是不相容的。中共惧怕两件事情，第一是信徒多了，任何有组织的团体都是共产党惧怕的；另外，有宗教信仰的人信奉的不见得是世间最高的领袖，他们信奉的是上帝，是超越人间的属于精神层面的东西。”他说。

计划参与者获提名入阁

在最近特朗普内阁和白宫的主要职位提名中，一些与“2025计划”关系密切的人获得提名。特朗普任命的联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔(Brendan Carr)、“边境沙皇”托马斯·霍曼(Thomas Homan)、中情局局长长约翰·拉特克利夫(John Ratcliffe)和驻加拿大大使皮特·胡克斯特拉(Pete Hoekstra)都是“2025计划”的作者或贡献者。

另一位移民议题的强硬派人士史蒂芬·米勒(Stephen Miller)被特朗普任命出任白宫负责政策的副幕僚长。他和即将担任白宫史上最年轻新闻秘书的卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)曾出现在“2025计划”的一段推广视频中。

“如果你看这些任命，我是说，100%都是传统基金会的朋友。”传统基金会主席凯文·罗伯茨(Kevin Roberts)11月12日在纽约的新书发布会上透露，他预计将很快和特朗普交谈，并对于和下一届政府合作非常乐观。

罗伯茨11月11日对彭博社表示，现在是政策制定的季节，这是“保守派改革黄金时代的开始”。

罗伯茨的新书《黎明的曙光:夺回华盛顿拯救美国》(Dawn's Early Light: Taking Back Washington to Save America)序言由候任副总统J.D.万斯(J.D. Vance)撰写。“我们需要一种进攻性的保守主义，而不仅仅是阻止左派做我们不喜欢的事。”万斯写道。

1979年初传统基金会曾在经济滞胀和苏联军队入侵阿富汗的背景下，启动了“领导力授权”项目，编写了一本包含2000多项政策、长达3000页的执政手册。传统基金会称，其中60%以上的建议已在罗纳德·里根(Ronald Reagan)就任总统后推行，帮助美国结束滞胀、恢复繁荣并赢得冷战；此外，在上一任期，特朗普政府上任仅一年就采纳了2017年“领导力授权”中近三分之二的提议。

AFPI也有成员被提名入阁。该机构董事会主席和特朗普过渡团队的联合主席，前美国联邦小企业管理局(SBA)局长琳达·麦克马洪(Linda McMahon)本周被特朗普提名为教育部长。该机构的中国政策倡议主席李·泽尔丁(Lee Zeldin)则被提名为环保署署长。

然而，《美国保守派》杂志(The American Conservative)执行主任科特·米尔斯(Curt Mills)告诉美国之音，尽管特朗普政府的人员和政策与“2025计划”之间有一些重叠，但双方之间存在相当大的芥蒂(bad blood)，预计不会出现复制粘贴“2025计划”的做法。

米尔斯认为，保守派智库对于塑造总统决策发挥的作用有限。“当选总统被选举上位，他才是做决定的人。”他补充说，特朗普与里根非常不同。“他们的联盟不同，我不认为特朗普会复制里根的运作蓝图。我认为特朗普有自己的主见，他是一个民族主义者，而不是像里根那样的教条保守派。”

截至发稿，特朗普的过渡团队尚未回复美国之音的采访查询。

清理“深层国家”、宗教文化议题引发争议

不过，“2025计划”的国内议程自出台后一直引发争议。该计划提出解散教育部、取缔色情制品、实现能源独立、加强规范堕胎药和保护未出生婴儿权利等政策，引起左派人士和民主党的激烈批评。前民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)在竞选中将其作为战胜特朗普的重要砝码。可能也因为这个原因，特朗普在大选期间试图与“2025计划”保持距离，声称对其“一无所知”。

斯坦福大学“胡佛研究所”的汉森认为，实施2025计划的主要障碍不是计划本身，而是左翼的策略，即对于特朗普与该项目立场相吻合的问题上做出误导。

他以其中最具争议的焦点，堕胎问题解释说，“2025计划”和特朗普自身的政策都不主张联邦禁止堕胎，而是将堕胎问题交还给各州---两者都认为联邦政府应该在这个问题上保持中立，不应放弃对强效处方堕胎药丸的标准政府监督，而且政府也不应该补贴或雇佣私人或党派化的支持堕胎的实体(比如计划生育联合会), 推动其按需堕胎(abortion-on-demand)的议程。

汉森表示，特朗普政府应该会回避“2025计划”的一些文化和宗教问题，但在经济、移民和关税问题上应该会坚持。

整体而言，AFPI提出的“美国优先”议程(America First agenda)和“2025计划”在价值观上均倡导保守原则，强调美国政府应实行维护美国家庭的政策；完成美墨边境墙，大规模驱逐非法移民；退出《巴黎协定》；让家长对孩子的教育拥有更多控制权；批判多元、平等和包容(DEI)和批判性种族理论(CRT)等觉醒文化；主张打击联邦政府官僚腐败和“清理沼泽”等等。

尽管特朗普未必会照搬保守派智囊团的手册，他胜选后最引人瞩目的创举之一：设立由全球首富马斯克(Elon Musk)和生物技术企业家、曾角逐共和党总统提名的拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)领导的政府效率部(Department of Government Efficiency)已经呼应了保守派智库大规模改革行政部门的建议。