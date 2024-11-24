桃園環保局查獲商場排水污染 業者：已即時改善

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市環保局今天表示，有民眾陳情蘆竹區大坑溪出現白色泡沫污染，稽查人員循涵管追查至一處購物中心並採水送驗。遭指控業者則表示已即時改善，後續也願配合辦理至完全合規。

桃園市政府環保局表示，近日蘆竹區大坑溪常遭民眾陳情白色泡沫污染，11日即已鎖定台茂購物中心嫌疑重大，當日就在商場放流口採水送驗，檢驗後不符規定，依違反水污染防治法告發處分。

環保局指出，23日再度接獲民眾通報，稽查人員發現購物中心污水放流口殘留廢水與污染大坑溪廢水態樣相符，稽查人員發現現場操作未依許可證登記事項運作，違反水污染防治法予以告發，並處新台幣6萬元以上600萬元以下罰鍰。

此外，稽查人員也再度採水送檢，一旦確認排放污水不符合規定，將再依違反水污染防治法規定告發，依規定最高可處2000萬元以下罰鍰，並限期改善，未完成改善者，將按次處罰；情節重大者將令其停工或停業；必要時得廢止其水污染防治許可證或勒令歇業。

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台茂購物中心回應，已於當日完成改善，並新增曝氣沉砂槽及接觸氧化槽的溶氧量紀錄，確保操作流程符合許可證登記事項及相關規範。公司每天都依標準程序記錄放流槽溶氧量，對於這次稽核要求已迅速採取行動落實，並進一步強化內部管理機制。

台茂購物中心指出，針對環保局11日於放流口進行的採水檢驗，目前尚未收到相關結果，但強調，收到檢驗報告後若有需改善事項，將立即依規處理，確保完全合規。台茂購物中心也重申公司對環保的承諾，持續優化管理，共創環境永續。（編輯：李錫璋）1131124