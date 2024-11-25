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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）全球塑膠公約談判今天起至12月1日於韓國釜山舉行，跨國非政府組織綠色和平在會場外升起由數千張人像組成的巨大馬賽克眼睛來「監督」，期盼這次談判取得具體進展。

全球塑膠公約第5次談判今天起在釜山BEXCO會展中心舉行。綠色和平組織指出，這項談判自2022年開始舉行5輪談判，但至今因大力支持減產塑膠的國家與強調以回收處理為主的產油國立場矛盾，迄今未能取得明顯進展，最後一次談判相當關鍵。

綠色和平全球團隊與國際行動藝術家阿契爾（Dan Acher）合作，今天在場外升起一面長30公尺、寬24公尺的「萬眾矚目」（We are watching）巨型旗幟，表達「全球公民都正看著」，呼籲談判代表以人民及環境為優先來制定公約。組成巨大眼睛的6472張人像中，有200多張來自台灣。

綠色和平組織這次派出27人團隊以參觀資格進入談判會場。綠色和平代表團長暨全球減塑專案負責人福布斯（Graham Forbes）呼籲：「各政府必須採取有意義的行動，而非屈服於化石燃料及石化產業的利益。」

他強調，薄弱的公約就是失敗的公約，而我們急需足以改變污染現狀及具有法律約束力的公約，來限制塑膠生產，並終結一次性塑膠，才能守護人民的健康、氣候和地球。綠色和平要求公約內容應包含全球塑膠須於2040年前減產至少75%，並全面淘汰一次性塑膠、終止塑膠焚化的處理方式。

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來自韓國的綠色和平減塑活動成員金娜拉（音譯）表示，韓國身為這次談判主辦國，也是「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）的一分子，更應積極引導訂定包含塑膠減產等目標的強力公約。雄心壯志聯盟由包括大多數歐洲聯盟（EU）國家在內的65個成員國組成。

除了在談判登場前發起減塑遊行，綠色和平24日晚間也與世界自然基金會（WWF）、擺脫塑縛（BFFP）等組織共同向盧安達及美國代表遞交來自182個國家地區、超過300萬人的連署簽名。（編輯：陳妍君）1131125