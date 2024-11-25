▲常用於治療過敏性鼻炎的中藥，但請勿自行購買中藥治療。（照片提供／江昆壕）

文／江昆壕

19歲的江小姐自幼罹患過敏性鼻炎和皮膚炎，此次就醫是想要治療容易流鼻涕和面部皮膚紅腫的症狀；此外，她經常會胸悶、感覺吸不到氣、有時會腹瀉合併腹痛、月經前1-2週有面部粉刺增加和小腹悶的症狀、月經來的第1天會小腹劇痛。經過按時服用中藥治療15週之後，前述一切不適症狀皆已消除。

過敏性鼻炎是常見的過敏疾病之一，其病因主要來自環境中的過敏原，常見的有塵蟎、花粉、黴菌、動物毛屑及空氣污染等。當過敏體質的患者接觸到過敏原後，身體的免疫系統過度反應，釋放組織胺，導致鼻腔黏膜發炎，進而產生不適症狀。這種疾病多在氣溫變化、季節交替或空氣品質差時加劇，因此每到春、秋兩季，許多患者的症狀便會加重。

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台灣30%成人、40%學童罹患

在台灣，過敏性鼻炎的盛行率相當高。根據研究，近30%的成年人和40%的學齡兒童曾被診斷患有過敏性鼻炎。這反映出台灣環境中過敏原普遍、空氣品質下降，以及氣候變遷等因素，加重了此類過敏疾病的發生率。

避免食用生冷、辛辣食物

在日常生活中，患者應養成良好的飲食和生活習慣。避免食用生冷、辛辣或刺激性的食物，這些會加重鼻腔黏膜的不適。飲食上可多攝取富含維生素C的水果蔬菜，如柑橘類及青花菜，有助於提升免疫力。日常起居則應保持室內通風與清潔，減少塵蟎滋生，避免接觸過敏原。適度運動如散步、瑜伽等能增強體質，降低對過敏原的敏感度。

在中醫臨床上，針對過敏性鼻炎的辨證論治通常會根據患者的體質、症狀和病程進行分型。常見的中醫證型有肺氣虛、脾氣虛、腎陽虛、風寒襲肺、風熱犯肺。具體治療仍需由中醫師根據患者的實際情況進行辨證調整。透過辨證論治，中醫能更精準地調理體質，有效控制過敏性鼻炎的症狀和發作頻率。

（作者為台北、桃園長庚醫院中醫內科主治醫師）

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