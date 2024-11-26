一位美国国会民主党领袖表示，他将为目前在狱中的越南环境保护活动人士和政治犯邓廷白(Dang Dinh Bach，音译)提供援助和进行发声，并呼吁河内当局立即将其释放。

美国之音(VOA)独家取得消息，众议院监督和问责委员会首席民主党议员杰米·拉斯金(Jamie Raskin)宣布，他将通过国会汤姆·兰托斯人权委员会(Tom Lantos Human Rights Commission)的“捍卫自由项目”(Defending Freedoms Project)为邓廷白发声和援助。

邓廷白是一名人权和环境活动人士，也是一名律师，并长期在越南领导应对气候变迁的运动，要求政府寻求脱离化石燃料和煤炭能源的技术转型。由于倡导清洁能源而受到越南政府注意和打压，邓廷白在2021年6月遭逮捕，之后“因越南《刑法》第200条的逃税罪名”而被判处五年有期徒刑。

2022年8月，越南上诉法院确认了对邓廷白的判决。目前邓廷白正在狱中服刑。

“越南共产政府通过严厉打击像邓廷白这样良善的持不同政见者，侵犯了其人民的基本政治、社会和公民权利，以维持其对权力的控制，”来自马里兰州的拉斯金众议员在提供给美国之音的一份声明众说。

“邓廷白继续遭到不公正的拘留是对全球人权法和世界各地气候活动的侮辱，我很荣幸能够通过兰托斯委员会的捍卫自由项目为他的案件提供赞助。应立即释放邓廷白先生。”

汤姆·兰托斯人权委员会与美国国际宗教自由委员会(US Commission on International Religious Freedom)和大赦国际美国分部(Amnesty International USA)在2012年12月共同发起了“捍卫自由项目”。

根据介绍，该项目的目的为鼓励国会议员为世界各地被关押在狱中的政治犯和良心犯提供援助和支持，通过声援行动让关押在狱中的受迫害者知道自己没有被遗忘，并鼓励追究他们所收到的不公平待遇的责任。

国会议员在选择为任何一位政治犯提供支持后将为其展开宣传和发声工作，包括致信给在狱中的政治犯及其家人、在院会就政治犯的情况发表演说、撰写专栏文章、发起立法行动、召开相关讨论会议或听证会，以及向国务院和白宫等行政部门施压，要求采取行动为被关押的政治犯提供协助。

近年来，这个项目的成员扩大到无国界记者组织(Reporters without Borders)、自由之家(Freedom House)、立即自由组织(Freedom Now)、濒危学者组织(Scholars At Risk)、美国笔会(PEN America)和参议院人权核心小组(Senate Human Rights Caucus)。

总部设在华盛顿的自由之家也加入拉斯金众议员援助邓廷白行动的努力。自由之家政策和倡导部门副主任凯特·科斯格罗夫 (Kat Cosgrove) 在一份提供给美国之音的书面声明说，自2021年以来，越南当局经常利用“逃税”的理由来打击和压制当地活动人士。

“邓廷白是一位专注于气候问题的权利捍卫者，目前因‘逃税’的可疑指控在越南服刑五年，”科斯格罗夫说，“这些指控显然是为了阻止邓先生的重要工作和削弱公民社会。”

人权专家普遍认为“逃税问题”是越南政府惯用强压在活动人士身上的罪名。

国际河流组织(International Rivers)高级顾问兼越南气候卫士联盟(Vietnam Climate Defenders Coalition)协调员莫琳·哈里斯(Maureen Harris)也在声明中表示，“邓廷白因公开谈论清洁能源并倡导采取更有力的环境和公共卫生措施保护社区而被判处五年监禁。像邓廷白这样的环境人权捍卫者对于应对气候变化至关重要。越南政府应该停止迫害气候领袖。”

拉斯金议员的呼吁为最新一波为越南环境活动人士邓廷白发声的努力。此前，美国国务院、欧盟和联合国和都曾要求越南政府立刻释放邓廷白及其他倡导环境保护的活动人士。

今年2月，多位联合国独立人权专家发表声明，敦促越南政府停止针对邓廷白的定罪和监禁。声明表示，他们对邓廷白的安全和福祉极为关切，并担心他在狱中遭到歧视和差别待遇，甚至遭到攻击和殴打。

“邓廷白被虐待并被剥夺自由，对越南在和平集会与表达方面的基本自由产生了寒蝉效应，而这些自由对于参与公共事务来说至关重要，包括与气候变化有关的事务，”联合国人权专家的联合声明说。

2023年5月，联合国人权理事会任意拘留问题工作组发表了一份意见书，认定越南当局对邓廷白的监禁是任意拘留，“违反了国际法”。工作组呼吁立即释放邓廷白，并对越南存在任意拘留环境维护者的“系统性问题”表示关切。

根据总部设在华盛顿的国际人权组织人权观察(Human Rights Watch)今年10月的一份声明，越南目前有逾160名政治犯，因行使基本权利而入狱。作为一名律师，邓廷白也是可持续发展法律与政策研究中心(LPSD)的共同创始人和前执行主任。LPSD是一家公益律师事务所，就环境损害案件为受影响社区提供咨询，例如工业污染、水电建设导致的非自愿流离失所以及煤炭工厂的污染等。