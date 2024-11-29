美国与中国正在非洲展开一场战略竞争，以争夺在该地区的影响力。中国主要通过大规模贷款和基础设施投资深度参与非洲事务，大幅扩大了其经济影响力。然而，这种模式也引发了债务可持续性和透明度方面的担忧。另一方面，美国更注重战略伙伴关系，推动民主建设，并投资于医疗和教育等关键领域。尽管美国旨在平衡中国的影响力，但两国都认识到非洲日益增长的地缘政治重要性，并希望在其未来发展方向上发挥作用。

美国重启非洲战略，欢迎安哥拉加入合作行列

美国总统拜登将于12月2日至4日访问安哥拉，与安哥拉总统若昂·曼努埃尔·贡萨尔维斯·洛伦索(João Manuel Gonçalves Lourenço)会面。这次访问是自奥巴马政府以来首位美国在任总统访问非洲。

为加强与非洲国家的联系，美国于2022年12月举办了美非领导人峰会。峰会吸引了49位非洲国家领导人出席，标志着美国对非洲大陆关注的重启，强调相互尊重与共同利益的原则。

拜登总统承诺未来三年内向非洲投资550亿美元，其中很大一部分资金已投入支持多个项目。2022年这场峰会的一大亮点是美国正式支持非洲联盟加入二十国集团(G20)，这一目标已于2023年实现。

作为延续这一外交努力的一部分，拜登总统于2023年11月在白宫接待了安哥拉总统洛伦索。两位领导人探讨了潜在的合作领域，包括经济发展、安全、能源、基础设施、农业以及太空探索。

洛比托走廊：拜登非洲议程的核心

美国总统拜登即将与安哥拉总统洛伦索会晤，重申美国对非洲的承诺，并加强与安哥拉的关系。会谈的核心议题之一是推动洛比托走廊项目的发展。该项目是一条连接安哥拉海岸与刚果民主共和国和赞比亚的铁路走廊，美国在这一项目中已投入了大量资金。

弗朗西斯·布朗(Frances Brown)博士是白宫国家安全委员会的总统特别助理兼非洲事务高级主任。布朗透露，拜登将就洛比托走廊相关项目宣布一系列新倡议。这些举措不仅将深化美国与安哥拉的合作伙伴关系，还会将合作延伸至在赞比亚的投资项目。

美国国务院全球基础设施与投资伙伴关系(PGII)代理特别协调员海莱娜·R·马扎(Helaina R. Matza)指出，洛比托走廊项目的进展迅速。在对现有铁路线路进行升级的第一阶段之外，延伸至赞比亚的800公里新铁路的可行性研究也已经完成，同时社会和环境评估也在进行中。

拜登设想洛比托走廊延伸至印度洋，并有可能与其他非洲走廊相连接，形成包括南非在内的综合运输网络。这一雄心勃勃的项目旨在将赞比亚、刚果民主共和国与安哥拉之间的运输时间从45天缩短至不到一周。大幅缩短的时间有望彻底改变沿线的农业和其他产业，推动该地区的经济增长。

津巴布韦美国商会：推动美津商业关系的催化剂

津巴布韦美国商会的艾薇·沙穆(Ivy Shamu)表示，拜登总统的这次非洲之行对在津巴布韦的美国企业是一次巨大的鼓舞。

“我们商会在津巴布韦已经运营两年，组织了多场商业交流活动，将美国企业、津巴布韦政府官员以及本地企业汇聚一堂。这些活动为企业提供了建立联系、分享知识和探索合作的机会，”她说。

沙穆补充道：“我们专注于与其他商业组织和商会的合作，比如津巴布韦投资发展署(ZIDA)，以加强商会的工作。我们通过月度新闻通讯、网络研讨会和会议，促进知识交流。”

沙穆进一步解释说：“我们的目标是为美津两国的贸易代表团提供更多机会，创建平台，让津巴布韦和美国的企业能够相互联系和合作。”

“此外，我们还通过分享有关津巴布韦投资前景的信息，以及展示现有美国商会成员——在津巴布韦运营的美国企业——的成功案例，来推广津巴布韦的商业机会，”她总结说。

非洲影响力之争

津巴布韦政治与经济分析师特拉斯特·奇科霍拉(Trust Chikohora)探讨了美国与中国在非洲争夺影响力的激烈竞争，并将其描述为非洲国家面临的重大挑战。

他解释说，中国的方式通常是与特定领导人紧密合作，专注于经济协议，而较少关注人权和民主问题。与之形成对比的是，美国的投资通常附带推动人权、性少数群体的(LGBTQ+)权利和民主价值观的条件。

奇科霍拉指出两者方法的差异，他提到美国公司往往更重视社区发展和社会责任，而中国则专注于资源开发，对当地社区的益处有限。他同时承认，中国在实施大型基础设施项目方面具有优势，例如修建道路和机场，但也指出这些项目对津巴布韦来说往往伴随着高昂的成本。

奇科霍拉解释说，中国在津巴布韦的资金通常与高额贷款挂钩，这些贷款以资源协议作为担保，加重了该国经济的负担。他强调了进步主义非洲人寄予的希望，他们期望能从美国和中国的合作中受益。他设想未来两个超级大国能够以平衡和公平的方式为非洲的发展作出贡献。

“2016年之后，美国对非洲政策发生了显著变化，”南非姆普马兰加大学政治学与国际关系讲师坎娅·维拉卡齐(Khanya Vilakazi)表示。“我们都记得当选总统特朗普发表的争议性言论，将非洲国家称为‘粪坑国家’。”

“与之相比，中国在2016年前后已经在非洲取得了显著进展，投资于基础设施项目，例如非洲联盟大楼，以及修建莫桑比克的道路，以促进马普托与其他国家之间的贸易。”

维拉卡齐解释说：“中国和美国对非洲的不同方式显而易见。

“中国的方法往往被认为更加务实且附带条件较少，而美国历史上则利用其经济影响力来塑造非洲政策，这使得一些国家转向中国。”

“拜登总统这次访问非洲表明美国对该大陆的关注有所重启，”维拉卡齐指出。“然而，这一转变能否持续下去，尤其是考虑到下一届美国政府可能带来的影响，这还有待观察。”

“许多非洲国家发现，在特别困难的时期，中国是一个更可靠的合作伙伴，”维拉卡齐说。“与西方援助相比，中国的援助和投资往往附带更少的条件。”

中国在津巴布韦投资的挑战

中国与津巴布韦的经济联系日益紧密。2023年，两国双边贸易额创下31.2亿美元的历史新高，比前一年增长了29.9%。这一数据由中国驻津巴布韦大使周鼎于2024年11月20日的年度津中商务论坛上披露。

津巴布韦对中国的出口激增至21亿美元，实现了超过10亿美元的贸易顺差。中国对津巴布韦出口产品的需求种类多样，包括矿石、坚果、烟草、皮革、手工艺品和柑橘类水果。

津巴布韦贸易促进会(ZimTrade)首席执行官艾伦·马朱鲁(Allan Majuru)强调，津巴布韦的目标是成为中国在非洲的首选经济、技术和工业合作伙伴。他指出，在津巴布韦对于经济增长的愿景中，中国是至关重要的专业知识、技术和投资的来源。

津巴布韦贸促会将园艺和高价值作物确定为重点投资领域。通过发展坚果、牛油果和柑橘类水果，津巴布韦希望扩大出口产品种类，为中国市场提供稳定的优质产品供应。

市场与自由解决方案联盟(COMALISO)的政治评论员瑞乔斯·恩圭尼亚(Rejoice Ngwenya)表示，津巴布韦迫切需要外国直接投资。他说：“我们成为中等收入国家的梦想取决于国家工业化的能力和强度。这就是为什么与美国和中国这样的万亿美元经济体保持良好关系至关重要。”

恩圭尼亚指出：“然而，作为一个新兴经济体，我们濒临破产，并且存在腐败的国家领导层，外国直接投资的代价非常高。”

他解释说：“美国对全面经济和政治合作设定了严格的民主化条件。津巴布韦无法通过这些考验，因此我们只能从这个西方巨头那里获得边缘性的慈善支持。他们在将津巴布韦引向民主化道路方面的努力已经失败。”

恩圭尼亚还提到：“另一方面，中国依托金砖国家机制和‘一带一路’倡议的势头施加影响。北京对津巴布韦的民主毫不关心，他们随意掠夺资源，却没有真正创造就业机会。”

腐败、政治不稳定与经济影响

独立经济学家和政治评论员文斯·穆塞韦(Vince Musewe)告诉美国之音：“吸引世界目光的是非洲的资源，而不是非洲的人民。认为情况并非如此的人，则未免过于天真了。”

他说：“非洲人需要醒悟，没有人会来拯救这片大陆。非洲必须开始塑造自己的未来，但由于高额债务、猖獗的腐败和政治不稳定，那些来到非洲的人利用这些问题为自己谋利。”

穆塞韦总结说：“遗憾的是，这种情况短期内不会改变，因为非洲人既不储蓄也不投资于自己的国家。”

一份由自然资源治理中心(CNRG)发布的报告指出，中国在津巴布韦的采掘企业与当地社区之间的紧张关系日益加剧。报告揭示了中国对当地文化敏感性的普遍无视，以及中国企业造成环境破坏、健康隐患和劳动权利侵犯方面的严重担忧。

报告记录了中国投资者如何剥削津巴布韦的矿产资源，对土地和当地居民造成损害。当中也提到了对女性尤其是对家政工人的性侵问题，以及投资未能为社区带来实质性利益的现象。这份研究深入探讨了这些投资对当地经济、社会和文化的影响。

南非记者姆索利西·恩库贝(Mxolisi Ncube)表示：“西方(美国、法国、英国)和东方(以中国为首)在非洲争夺影响力的竞争，已经形成了一场新的‘瓜分非洲’运动，为非洲同时带来了机遇和挑战。”

他解释道：“积极的一面是，中国的投资促进了基础设施建设和经济增长，为非洲国家提供了传统西方伙伴之外的选择。”

恩库贝强调：“然而，外国兴趣的激增也引发了对资源剥削和不可持续债务的担忧，尤其是来自中国的投资。”

他指出：“地缘政治紧张局势加剧了非洲特别是资源丰富地区的不稳定，例如‘非洲之角’地区。东西方之间的竞争也削弱了非洲的自主权，外部势力往往将自己的议程强加于非洲。”

他观察到：“这一点在西方的双重标准中尤为明显，例如西方谴责津巴布韦的人权侵犯，但对卢旺达的人权问题却视而不见，保罗·卡加梅(Paul Kagame)总统的政权仍持续获得西方的支持，虽然其人权纪录广受批评。”

“全球大国之间的分裂为非洲在推动统一发展议程方面的努力增加了复杂性,”恩库贝最后总结说。