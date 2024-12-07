媒體人陳文茜近日在臉書談到自己肺腺癌復發。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕媒體人陳文茜在2019年診斷肺腺癌，一度發生敗血症，又有急性腎衰竭等疾病，健康狀態時好時壞。近日在社群發文，透露自己肺腺癌復發，且肝臟有3個腫瘤。

媒體人陳文茜近日在臉書談到自己肺腺癌復發。（資料照）

國健署表示，吸菸及二手菸是導致肺癌最主要的原因，但台灣研究發現，未吸菸者和女性肺腺癌持續增加，顯示吸菸以外的因素，如家族史等不容忽視。國健署建議大眾戒菸、加強自我防護、定時篩檢以及注意症狀這4個方法，來對抗肺癌。

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●戒菸：「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70-80%，而二手菸暴露也會增加肺癌的死亡風險，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%到30%，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。依國際經驗顯示，吸菸率下降20年後肺癌發生率及死亡率才會下降，從吸菸到發生肺癌期間，通常間隔20年以上。

●自我防護：根據國內數據顯示，肺癌發生率逐年升高，罹患肺腺癌的女性有九成是不吸菸的。因此，除了避免吸菸與二手菸害外，同時要減少廚房油煙、遠離空氣污染或廢氣多的地方。國民健康署提供民眾自我防護5要點：拒吸二手菸；烹煮時應開啟排油煙機，為減少油煙，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物。另外，為了降低空污對健康的危害，民眾可外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露；空品狀況不佳時，避免戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

●定時篩檢：符合公費篩檢者可進行低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），若不符資格也可自費篩檢。

●警覺可疑症狀：早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部的「警訊」有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。常見的肺部7種警訊包括：

●持續咳嗽，甚至有惡化的狀況

●痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解

●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

●持續胸痛且有惡化情形

●聲音沙啞

●四肢關節疼痛

●無預警的體重下降、食慾不振

以上這些症狀也有可能不是肺癌引起的。儘管如此，需要時建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

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