自10/25日日本眾議院改選後，日經指數上漲了 4.1%、東證指數更上漲近 5%。 圖：達志影像／美聯社

日本首相石破茂在選後表示，暫不考慮提高金融所得稅，以促進民間儲蓄轉向股市投資，同時也擬繼承前首相岸田的經濟政策為執政基礎，包含岸田政府一直希望推動日本成為資產管理中心的計劃，及進行中的公司治理改革，預計將持續積極推動，以提升外資對投資日企意願。

儘管最近股市震盪，突顯石破新內閣的政策方向不確定性，但近期日本企業本淨比（PBR）的改革，正引起全球投資界重回對日本股市的關注，另一方面，日本央行（BOJ）貨幣政策正常化的支持下，有助於安定長期投資者信心。自日本眾議院改選後，日經指數上漲了 4.1%、東證指數更上漲近 5%。

日圓兌一美元 明年可望見到140～145元

自民黨為首的執政聯盟未能在國會選舉取得過半席次，雖將使得日本政治局勢變得不穩定，但同時意味著執政聯盟必須尋求其他小黨的合作。野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一（Yuichi Murao）分析，觀察此次自民黨失去的席次，主要流向了國民民主黨，而該黨所主張的政見為減稅、生活補貼，雖然這些主張尚未與執政聯盟討論，但預期執政聯盟為符合民意，將採納小黨政見，推出更擴張的財政政策，有望促進內需，反而利好日本經濟與股市。

回顧今年七月底日銀再次升息，日圓兌一美元的匯率出現大幅波動，一度從 160日圓急升至 140日圓，並使日股劇烈震盪，關於接下來日銀的貨幣政策，村尾祐一認為，日銀將在 12月或明年一月再升息 1碼，至於未來是否會再繼續升息，有待觀察日本通膨是否有持續維持在 2%目標水準。

而相比日銀的貨幣政策，反而更需留意美國後續關稅政策、貨幣政策所帶來的影響。隨川普回鍋白宮，其主張減稅、加徵關稅、限制移民人口、並驅逐非法移民等政策，恐導致美國通膨再起，若聯準會（Fed）未來降息進程受阻，日圓短期恐有貶值壓力；但中長線來看，考慮川普的保護主義可能使美元貶值，以提升美國製造業競爭力並縮小貿易逆差，日圓匯率中長期將緩步走升，估 2025 年可能會升值到一美元兌 140～145日圓。

川普祭關稅招日本遊戲、動畫商不受影響

展望明年，野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）表示，在企業獲利和總經濟數據均顯示堅實的進展，及公司治理改革持續進行下，料日本企業和國內經濟基本面依舊強勁，但川普揚言重返白宮執政後，要對所有國家的進口品大幅提高關稅。首當其衝的將是中國，至於日本則相對中立，日本對美國出口總金額排名依序是汽車、發電機相關、汽車零組件、建築機械。

不過，對於「川普2.0」時代對日本企業可能的影響，河野光成認為，相關細節要到明年1月20日新總統就職後才能確定，而每間日商受到的影響程度可能也不一，受較大衝擊的會是在美國以外的國家（如墨西哥、加拿大等）設廠，並銷售至美國的日商。

以日本對美國出口總金額最高的汽車產業做說明，速霸陸（Subaru）、 馬自達（Mazda）主要在墨西哥及日本生產、再出口銷售到美國，故恐將受到較大影響；但豐田（Toyota）、本田（Honda）等主要在美國境內生產、銷售，影響則相對有限。影響相對最小的則是內容（Content）產業，因網路傳播的遊戲、動畫等內容，不被視為「實物」，故不受關稅影響。

至於科技股方面，野村則維持基本面、長線趨勢正向看待。首先，日本半導體的評價面已嚴重超跌，而隨 AI 技術持續進步，應用範圍將更廣泛，功能更強大的 AI 電腦及手機未來將問世，像是且微軟的「Teams」將推出即時翻譯功能，AI 數據中心相關需求非常龐大，日本半導體族群獲利成長擴張週期可持續。此外，系統整合商（Systems integrator）也能因日商持續進行系統升級，對系統的投資需求強勁。

從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股長多格局並未改變，近期的回檔正好提供布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用主動基金定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。