2018年，一頭編號「J35」，棲息在美國華盛頓州一帶的虎鯨媽媽「塔勒夸」，曾用頭頂著夭折的幼鯨遺體，連續游17天才放下。2024年末，牠再產下一女，然而，元旦當天，被直擊2度護著遺體游泳。而在加州，一項新的研究顯示，海獺是外來物種普通濱蟹的剋星。2024年「年度自然攝影師」得獎名單出爐，最大獎，是一張雪豹嬉鬧照，「動物肖像」首獎，則是一張赤狐深情擁抱照片。

把大砲鏡頭對準海岸。元旦，大批人聚集在西雅圖西區（West Seattle）的這座公園。

民眾：「看看那裡，1、2、3。」賭賭看，牠是否就在這一頭頭虎鯨中。民眾：「牠們繞著那裡的海岸轉了一圈。」他們鎖定的，是一頭編號「J35」，名叫「塔勒夸」（Tahlequah）的虎鯨媽媽。很多人可能還記得，2018年，J35曾用頭部推動已夭折的幼鯨女兒，連續游17天才放下，登上全球頭條。2024年臨近耶誕，J35再喜得一女，然而，造化弄鯨。KING 5 Seattle記者 Sharon Yoo：「這是塔勒夸第2次失去牠的幼鯨。」新年第一天，J35被直擊護住重達300磅，約136公斤，人們眼中的屍體、牠眼中的女兒，哪怕消耗全身體力。生物學家直言，擔心牠的健康狀況。Orca Network創始人 Howard Garrett：「一樣的狀況再發生。」J35生的4胎中，只剩2胎存活。其實幼鯨死亡率高，只有2成能活到1歲。根據記錄在案的數據顯示，經常出沒在華盛頓州（Washington State）和加拿大西岸卑詩省（British Columbia）間的虎鯨，只有73頭，瀕臨滅絕。主要原因有3種，其一是船隻噪音。KING 5 Seattle記者 Sharon Yoo：「根據1月1日開始實施新的法規，船隻必須保持至少1千碼的距離，避免對這些南部居民虎鯨群的干擾。」虎鯨倡導者 Kersti Nuul：「我們剛失去一頭幼鯨，而船隻干擾是牠們面臨的三大困難之一。」海洋污染也是原因之一。Orca Network創始人 Howard Garrett：「我們還沒做足夠的工作，以恢復鮭魚數量。」而且，虎鯨只吃鮭魚，這些頂級掠食者能否生存，就看是否有足夠吃的鮭魚。壞消息中，研究人員發現另一頭虎鯨「J62」剛誕生，牠的性別和媽媽是誰，目前還不清楚。在美國加州灣區的海岸，這群懶洋洋在海中打轉，躺著曬太陽的海獺，則被發現不只有Q萌軟實力，還是普通濱蟹（Green Crab）的剋星。國家河口研究保護區博士 Rikke Jeppesen：「2000年初，我還是加州大學聖塔克魯茲分校的研究生時，普通濱蟹族群在埃爾克霍恩沼澤一帶急劇增長。」自1980年，埃爾克霍恩沼澤（Elkhorn Slough）一帶，常年遭到普通濱蟹的入侵。研究人員本想發掘，為何歐洲出口的這些普通濱蟹能蓬勃生長，某天卻驚覺趨勢逆轉，原來背後有這一群大功臣──美國地質調查所（USGS）紀錄中，數量回升的本土海獺。國家河口研究保護區博士 Rikke Jeppesen：「埃爾克霍恩沼澤的海獺，目前約有100到120隻，牠們可以每年吃掉5萬到12萬隻普通濱蟹。」ABC7 News記者 Drew Tuma：「Jeppesen和她的同事，開始繪製埃爾克霍恩沼澤的地圖，標註出海獺族群和普通濱蟹的分佈位置。研究協調員Kerstin Wasson表示，模型似證實此一趨勢，海獺愈多，普通濱蟹就愈少。」國家河口研究保護區博士 Kerstin Wasson：「我認為把海獺重新引進這些地區，很大可能減少普通濱蟹的族群，並有助恢復更加健康的海草床和鹽沼。」一些團體正推動州和聯邦官員，考慮重新引進海獺。只不過，恐怕需要大量資金，且可能遭到漁業界的反對。攝影師則把目光，聚焦在自然生態中的溫情一面。CNN記者 Jeremy Roth：「這是攝影師Paolo Della Rocca口中的，他正在等待的時刻。他在零下（25度）的溫度中，待上超過6小時拍攝這一刻。」2024年「年度自然攝影師」得獎名單日前曝光。由義大利攝影師，在印度拍下的一張雪豹嬉鬧照，奪最大獎。「動物肖像」首獎得主，則是美國攝影師的一張赤狐深情擁抱照片。一項已發表的研究還指出，在地球上最古老的生物之一，櫛水母身上有一個新發現。CNN記者 Jeremy Roth：「海洋生物學家表示，實際上櫛水母能把牠們的身體合二為一，基本上化作一個整體。左圖中，2隻櫛水母對刺激個別做出反應，但一經融合，在右圖中，牠們的反應變得同步。如果這還不夠驚奇，牠們的神經系統和消化功能，也會合二為一。所以，一隻注定要被吃掉的獵物，會被其中一隻水母吃掉，一經消化，則由另一隻水母負責排泄。」這些鏡頭也提醒著，人們要對大自然保持敬畏之心，探索地球生態的奧秘。