抗議中共特務騷擾 洛華人中領館集會

【新唐人北京時間2025年01月08日訊】近期，洛杉磯孫耀寧涉嫌中共海外代理人被抓捕，紐約陳金平作為中共代理人表示認罪，1月5日（週日），洛杉磯部分華人在中領館前集會，抗議中共把黑手伸向海外，利用中共特務對正義人士的騷擾、迫害。

週日（1月5日），洛杉磯部分華人在中領館前集會，抗議中共海外代理人對反共人士和法輪功群體的打壓迫害。

計算機從業者常琨：「他們（中共代理人）還定期向中共匯報如何打壓法輪功，還有干擾台灣議題等等的惡劣的行徑。不僅如此，他們還對我們海外民運人士進行了，在國內的家人進行了什麼上門去威脅，人身攻擊，謾罵以及死亡威脅。非法竊取我們的聯繫方式，打電話，通過推特，電報等等方式，也對我們進行人身攻擊，還有死亡威脅。」

互聯網工程師房蘭峰：「大家都知道中共的建國是以謊言建國的。它在國內進行鎮壓，進行剝削人民，然後沒有人權，沒有自由，沒有民主。那它把它的這一套作風，從共產黨建黨以來的所有的作風帶到美國，帶到了文明社會。」

他們表示，被中共利用的特務，中共會卸磨殺驢。

民運人士張劉敏：「在美國，你為中共做事，你觸犯美國的法律，你回國飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹，中共不會給你好下場。」

原大陸內蒙居民李建勛：「希望美國政府，還有美國其它的這些行政機關，包括一些NGO組織，還要繼續發現更多的中共代理人，把他們驅逐出美國，驅逐出文明的社會，否則這個邪惡的毒瘤就會把這些文明給污染。」

他們呼籲，FBI徹查中共特務在美國的違法行為，如對反共人士搜集情報、監聽、跟蹤、襲擊等。

紐約音樂學院碩士畢業生王陳龍：「不要去聽那些人給你散播的謠言，也不要害怕那些人對你的那種傷害，因為它們都是不敢露臉的。所以永遠活在陽光下，然後保持自己的信仰，保持自己的信念，然後等待共產黨垮台的那一天。」

他們希望，為中共做事的特務想辦法擺脫中共的控制，選擇美好未來。

活動負責人界立建：「做一個本應該我們都擁有的，回歸良善，人性光芒的懷抱中去做一個好人，積德行善，為自己，為未來的孩子們，也是造福，給他們有一個好的結果。」

新唐人電視台記者楊陽、李真奇洛杉磯採訪報導

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