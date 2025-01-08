請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國國家發展改革委、財政部今天發布「兩新」政策相關通知，並回顧2024年政策成效。發改委認為政策顯著提振消費需求、拉動投資增長、促進產業升級、支撐綠色轉型。近日中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元。

據財聯社、澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦今天舉行政策記者會，由國家發改委副主任趙辰昕與財政部、商務部等人，回顧2024年「兩新」政策的實施情況。

國家發改委副主任趙辰昕將2024年「兩新」工作情況概括為4個「效果明顯」：

一是激發消費活力效果明顯，2024年全國汽車報廢和置換更新超過650萬輛，新能源乘用車國內市場滲透率從6月起連續7個月超過50%。全年中國國內零售量達到1100萬輛。

二是拉動投資增長效果明顯。2024年僅超長期特別國債資金支持的4600多個設備更新項目中，工業、用能、能源電力、交通運輸等設備更新量就超過200萬台（套），初步估算在政策帶動下，全國重點領域設備更新總量可達2000萬台（套）以上，有力拉動相關領域設備工器具投資。

三是促進產業升級效果明顯。2024年11月裝備製造業增加值與前一年同期相比增7.6%，對規模以上工業增加值增長貢獻率近50%；船舶及相關裝置製造、智慧消費設備製造、鋰離子電池製造等裝備行業增加值分別與前一年同期增20.1%、10.7%和8.8%。

四是支撐綠色轉型效果明顯。「兩新」標準提升行動已經發布能耗、污染物排放等168項重要標準，1級能效家電銷售額占90%。

財政部經濟建設司司長符金陵表示，初步統計，截至2024年底，按已審核通過金額計算，中央財政安排的人民幣1500億元（約新台幣6726億元）消費品以舊換新資金已基本使用完畢，部分地方在提前用完中央資金額度後還增加安排地方資金。中央財政已於近日預下達2025年消費品以舊換新資金810億元。

商務部市場運行和消費促進司司長李剛表示，2024年全年汽車報廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動汽車銷售額9200多億元；超過3600萬名消費者購買8大類家電產品5600多萬台，帶動銷售額2400億元。

透過 Google News 追蹤中央社

國家發展改革委、財政部今天發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。通知提到，研究將「兩新」領域重點國家標準執行情況納入中央品質督察考核，強化標準執行監督，完善品質監督抽查制度，將家電、家具及建築裝飾裝修材料、電子及訊息技術產品、交通用具及相關產品納入全國重點工業產品品質安全監管目錄。

通知指出，將鼓勵有條件的地方以工業園區、產業集群為載體，整體部署並規模化實施設備更新。重點領域設備更新項目由國家發展改革委會同有關部門採取投資補助等方式支持，總體按照「地方審核、國家複核」的方式篩選把關。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140108