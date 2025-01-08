津巴布韦政府官员一直在审查一家中国矿业公司，这家公司至少2021年以来一直在这个国家东部经营一座金矿，居民们同时对金矿对健康和环境的影响表示担忧。

涉及公司是中非汇金控股，面临严重破坏环境和危害社区的指控。公司的金矿勘探作业一直在马尼卡兰(Manicaland)省穆塔萨(Mutasa)区一个名为Premier Estate的地区进行。

村民和社区组织对矿场的爆破表示不满。附近居民报告，矿场的生态遭到大面积破坏，包括山体被毁和野生动物被迫迁移。他们还说，爆炸产生的震动导致房屋结构受损。

居民还抱怨粉尘污染和涉嫌氰化物浸出可能对水源造成污染。氰化物浸出是一种从矿石中提取黄金的方法，可能会污染水资源。

中非公司同时被控在其环境影响评估文件中伪造社区签名，让人质疑其运营的透明度和合法性。

这些投诉促使政府在2024年两次关闭金矿的运营。但采矿过去两个月已经恢复。

伊舍维登加·莫约（Ishewedenga Moyo）是住在中非汇金矿区300米范围内的30名居民之一，并在12月对美国之音说，“我们处于艰难境地。如果可能的话，就让他们赔偿我们，并重新安置我们，因为这不再有吸引力。”

莫约并说，“采矿爆破产生的震动和噪音正在破坏野生动物的栖息地和生态系统，破坏生物多样性，并导致我们的住家出现裂缝。”

政府命令停止

由多个政府机构组成的马尼卡兰联合指挥特遣队两次下令暂时关闭中非汇金的金矿开采业务。官员们表示，强制关闭是为了确保矿场满足所有必要要求。

第一次停产是10月份，持续了两星期。中非汇金承诺改善情况，并获准恢复运营。专项小组随后在11月中旬第二次下令关闭该矿。

穆塔萨区传统酋长詹姆斯·库拉奥内(James Kurauone)12月11日对美国之音说，官员每次都强迫中非汇金停止开采，因为公司“未能解决当地社区提出的关键问题”。

穆塔萨最近表示，“导致矿山暂时关闭的原因包括严重的空气污染、破坏性爆破活动对当地居民的影响以及该公司未能履行企业社会责任。”穆塔萨并说，他计划在几星期后召集矿业官员和社区成员开会，讨论下一步行动。

采矿执行

在政府官员、社区领导和公司代表讨论结束后，采矿作业在11月25日恢复。

中非汇金现任人力资源经理丹尼尔·潘加奈伊(Daniel Panganai)参与了讨论。他12月中旬对美国之音说，公司“遵守了书面列出的所有要求，但我目前不能透露太多信息。”

马尼卡兰国务部长米舍克·穆加扎(Misheck Mugadza)12月也说，中非汇金承诺遵守所有采矿和环境法规。他说，这家中国公司履行了社会责任，向当地医院捐款，并钻井为当地学校供水。

穆加扎说，政府正在密切关注该公司的运营情况，一些家庭已经收到了全额损失赔偿。他进一步表示，这家公司有义务赔偿所有受影响的居民。

中国投资津巴布韦矿业

总部位于哈拉雷的社区权利组织自然资源治理中心(CNRG)9 月份报告说，围绕中非汇金矿的争议并不是孤立的。

该报告评估了中国投资对津巴布韦采矿业的影响，发现“中国采矿企业导致了大面积的环境恶化，无视当地社区的文化权利，并且在许多情况下违反了该国劳动法，而且经常不受惩罚。”

报告说，中国投资者控制着津巴布韦估计90%的采矿业。

治理中心执行董事法拉伊·马古武(Farai Maguwu)在该组织网站的一篇贴文中说，“仅2023年，中国对津巴布韦采矿业的投资就有121名投资者，金额高达27.9亿美元。”

另一位当地居民也对政府对采矿的反应提出了批评。

当地居民托贝基勒·姆亨齐瓦穆库鲁(Thobekile Mhenziwamukuru)说，“矿井有时候会使用威力更大的炸药，就会发生震动。”

“当我们向政府官员报告危机时，他们总是直接单独前往中非汇金矿山办公室，没有任何社区领导，然后他们才会来告诉我们，只是说下次他们会使用低威力炸药，我们现在知道这现在是他们的摇钱树了。

她说，“即使关闭和重新开放矿井，非但没有解决不满，反而得到了不公平的对待，因为有人用金钱来拖延进度，我们希望政府上级部门能来拯救我们。”

马古武指责当地立法者腐败，“他们不去执行法律，而是利用这种非法行为牟利，强迫它们关闭，并向其索要贿赂以重新开业，然后又将它们关闭，并再次索要贿赂。”

美国之音多次致电并访问政府相关部门办公室，包括矿业部和环境管理局，以讨论这些指控，但没有收到任何回复。