湖北黃岡黃州新港灣小區內，業主維權期間，一輛警車衝撞人群，導致多人受傷。

2025 年剛剛開始，陝西蒲城縣學生黨昶鑫的離奇墜樓事件迅速成為中國全國關注的焦點，並點燃了民眾對司法和行政體系的不滿情緒。事件引發的大規模抗議與警民衝突，成為近期多地民怨集中爆發的縮影。

1 月 2 日，蒲城縣職業教育中心高三學生黨昶鑫墜樓身亡，官方迅速通報排除刑事案件。然而，死者母親的控訴與官方說法矛盾，揭露了事發後諸多不尋常之處，包括學校限制家屬行動、拒絕提供監控錄像等。母親還指出遺體傷痕與墜樓特徵不符，疑似存在暴力致死或他殺情節。

家屬的下跪申訴和現場直播引發大量民眾聲援，但相關直播頻道隨即被封禁，進一步激起群眾憤怒。6 日，抗議群眾與警方發生激烈對峙，導致多名學生被控制，抗議者受傷，校園設施受損，場面一片混亂。

陝西墜樓事件並非孤例。近期多段影片顯示多地接連發生抗議活動，顯示基層民怨的蔓延：

1 月 8 日，湖北黃岡黃州新港灣小區內，業主維權期間，一輛警車衝撞人群，導致多人受傷。現場氣氛緊張，影片顯示民眾對警方行為極為不滿。

1 月 7 日，河南駐馬店上蔡縣村民抗議政府強行佔用土地建造火葬場，擔憂環境污染。抗議期間，警力增援導致衝突升級，多名村民被打傷送醫。

同日，廣東廉江石嶺鎮村民抗議政府強佔土地建設工廠。村民指控當地政府無視民意，並威脅強行施工，最終爆發肢體衝突，場面失控。

從校園非正常死亡到土地糾紛，這些事件暴露出基層群體對政府的不滿情緒日益高漲，特別是對司法與行政體系透明度和公正性的質疑。陝西墜樓事件與此前的胡鑫宇案類似，均涉及校園死亡和真相疑雲，進一步加劇了民眾的不信任。

河南駐馬店上蔡縣村民抗議政府強行佔用土地建造火葬場，擔憂環境污染

廣東廉江石嶺鎮村民抗議政府強佔土地建設工廠