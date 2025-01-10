受賄高達 8.22 億元人民幣，64 歲的新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新受審。 圖 : 翻攝自騰訊網

受賄高達 8.22 億元人民幣 ( 約台幣 35.24 億元)，64 歲的新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新受審，他當庭表示認罪悔罪。

陝西省寶雞市中級人民法院 9 日一審公開開庭審理了李鵬新受賄案。

李鵬新，早年在青海、內蒙古任職，曾任青海省委常委、政法委書記，內蒙古自治區黨委常委、組織部部長。2016 年 9 月赴新疆擔任自治區黨委副書記，後兼任黨委秘書長、自治區教育工作委員會書記等職，2021 年 7 月卸任， 2023 年 12 月被查。

寶雞市人民檢察院起訴指控：1999年至2023年，被告人李鵬新利用職務貪汙財物共計折合人民幣 8.22 億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究李鵬新的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人李鵬新及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李鵬新進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。

2024 年 6 月，李鵬新嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。中央紀委國家監委通報中有兩點值得特別關注：

一是培植個人勢力，搞「七個有之」，賣官鬻爵，嚴重污染地方政治生態。李鵬新在青海、內蒙、西藏均是省級黨委常委成員，在內蒙古擔任省委組織部長，在新疆任職黨委副書記，掌握人事大權，此次庭審他被控收受巨額賄賂，斂財手段之一就是利用幹部任用等事項受賄。

二是政商勾連，與傳統腐敗類型「一手辦事，一手收錢」不同，新型腐敗和隱性腐敗一般採取迂回策略，提前謀劃、層層設防，間接性、市場性的特徵非常明顯；從腐敗主體和物件上看，多元化與特定化並存。從查處的案件看，腐敗主體從近親屬等身邊人，擴展到遠親、姻親、同學、朋友等「局外人」，呈現「家族化」、「圈子化」特點。

李鵬新長期任職的青海、內蒙、新疆西北三省份，中共二十大以來，有多名省部級官員落馬。