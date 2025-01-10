世界反兴奋剂机构(WADA)目前面临一场危机。由于涉及中国游泳运动员的一起兴奋剂丑闻，美国政府拒绝支付用于该机构年度预算的会费。

世界反兴奋剂机构星期三(1月8日)说，美国错过了2024年12月31日缴纳会费的最后期限，因此将禁止美国代表加入这个全球反兴奋剂监督组织的基金委员会或执行委员会。

拒缴会费的决定是由美国政府作出的。美国反兴奋剂机构(USADA)首席执行官特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)说，该机构“完全支持这项决定”，这是“保护运动员权利、问责制和公平竞争的唯一正确选择”。

泰加特说：“不幸的是，在未能满足几项非常合理的要求之后，世界反兴奋剂机构现任领导层使美国别无选择。这些要求包括对世界反兴奋剂机构的运作进行一次独立审计，以实现必要的透明度和问责制，确保世界反兴奋剂机构符合保护运动员的宗旨。”

在美国方面采取拒付会费的举措之前，去年，媒体曝光说，虽然23名中国游泳运动员的违禁心脏药物曲美他嗪的检测结果呈阳性，但是世界反兴奋剂机构却批准他们参加了2021年举行的东京奥运会。世界反兴奋剂机构和美国反兴奋剂机构为此爆发了一系列争吵。

世界反兴奋剂机构接受了中国反兴奋剂机构的解释，也就是，所有这些游泳选手都是因为运动队下榻酒店的厨房污染而摄入了违禁物质。这一立场引起了泰加特的愤怒。

不过，有关资金的决定体现了世界反兴奋剂机构与美国之间的关系更为正式的破裂。美国将主办2026年世界杯男子足球赛和2028年洛杉矶奥运会。

泰格特说：“自从世界反兴奋剂机构被曝光未能妥善处理23名中国游泳运动员的药检阳性事件，导致中国及其运动员在规则下获得特殊待遇以来，包括运动员、政府和国家反兴奋剂机构在内的世界各地许多利益相关者都寻求世界反兴奋剂机构领导层拿出答案、透明度和问责制。”

他说：“世界反兴奋剂机构必须进行重大改革，以确保这种事情永远也不会再度发生。”

世界反兴奋剂机构在一项声明中证实美国没有付钱，并表示此举将使美国代表2025年无法参与该机构的决策组织。

世界反兴奋剂机构说，美国政府总共积欠362.5万美元的会费，这是这一国际机构5750万美元的2024年总体运作预算一部分。相较之下，中国支付了77.8万美元。

世界反兴奋剂机构主席维托德·班卡(Witold Banka)去年表示，由于中国游泳运动员的事件，泰加特指责他做出了“真的很可怕的事情”，他威胁要对泰加特采取法律行动。

特朗普的影响

自从世界反兴奋剂机构2000年成立以来，美国一直是该机构预算的最大政府出资方。

泰加特星期三指出，扣押世界反兴奋剂机构会费的授权建立于2019年，当时是唐纳德·特朗普(Donald Trump)的第一届总统任期。

在那项规则建立之前，俄罗斯由国家赞助的服用兴奋剂行为缠绕着2014年索契冬季奥运会，导致美国政府通过了以俄罗斯吹哨人命名的《罗琴科夫法》(Rodchenkov Act)。

美国反兴奋剂机构2021年也曾拒绝向世界反兴奋剂机构缴纳会费，原因是美方希望看到更多的改革，但是后来两家机构曾修复了关系。

然而，随着特朗普重返白宫，加上他对国际机构抱持怀疑态度，这次的对峙不大可能缓解。

提供了世界反兴奋剂机构大约一半预算的国际奥林匹克委员会(IOC)去年在把2024年冬季奥运会主办权授予盐湖城时曾警告说，美国必须尊重世界反兴奋剂机构的权威。

泰加尔当时指责奥委会负责人“向威胁屈服”。

资深奥林匹克事务观察家、前国际奥委会市场主管迈克尔·佩恩(Michael Payne)对法新社(AFP)说，美国不向世界反兴奋剂机构付款的决定是“体育越来越政治武器化”的例子。

他提到，一份对世界反兴奋剂机构处理中国游泳运动员事件的独立报告认为，没有发生掩盖行为。

佩恩说：“美国好像是故意要激化这个问题。”

(本文依据了法新社的报道。)