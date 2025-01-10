西藏本周发生的6.8级地震造成126人死亡，有四座水库受损。路透社周五（1月10日）引用专家的话说，这凸显出亚洲的两个大国中国和印度在世界上最偏远、地震多发地区大肆建设水电大坝所面临的风险。

研究人员称，喜马拉雅地区约有68座大型水坝使用的是高海拔湖泊和河流形成的巨大水电资源，目前得到开发的只占其中的五分之一。研究人员说，这些水电资源面临地震的危险。

现在还有101个项目处于规划或建设阶段。

数据显示，该地区已有的项目和新建项目的数目超过了法国、德国和西班牙同类项目的总和。

甚至在珠穆朗玛峰地区北部门户定日县发生地震之前，专家们就对中印两国在那里大建水电项目的规划感到不安。中国计划建造世界最大的水电大坝就是一个例证。

这个工程的规模超过世界最大的三峡大坝的三倍多，设计清洁能源供应量为34吉瓦，这对中国在2030年之前实现碳达峰的目标至关重要。

中国西南地区四川省地矿局区域地质调查队总工程师范晓在2022年10月一篇关于四川墨脱项目的文章中写道，“强烈地震可能会造成直接损害。”这一项目已于去年12月通过审批。

范晓警告说，该项目位于强地震多发地区。他没有回应路透社通过微信发出的有关这篇文章一些问题。

偏远山区的水电项目突出暴露了在那里建设水电项目所存在的风险与中印两个世界温室气体排放大国对清洁电力的巨大需求之间的紧张关系。中国是全球第一大碳排放国，印度排名全球第三。

地震过去给水坝造成过破坏，特别是地震引发的山体滑坡和滚石。2018年发表的研究显示，2015年尼泊尔发生的大地震造成该国近五分之一的水力发电停顿，停顿时间长达一年多。

印度国家高级研究所的地质学家C. P. 拉詹德兰（C. P. Rajendran）表示，在喜马拉雅山修建更多水坝是不可持续的，理由是生态问题以及断层线上巨大水库重量所带来的地震风险。

中国水利部对水库老化问题表示担忧。在20世纪50年代至1970年代期间建造的水库超过80%都存在老化问题。中国水利部没有回复路透社的置评请求，也没有提供西藏水坝在地震中受损的具体情况。

中国外交部表示，墨脱项目经过了严格的防灾减灾测试。

德国波茨坦大学研究地球表面形成和变化的专家沃尔夫冈·施旺哈特（Wolfgang Schwanghart）表示，该地区的地质构造活动给那个地区带来了危险，但要确定雅鲁藏布江上游地点的具体风险还需要进一步分析。

他在2018年进行的一项研究中称，该地区大约四分之一的项目在未来的地震中都面临中度至重度破坏的风险。中国表示，大坝将在实现碳达峰和碳中和目标方面发挥重要作用，并能够刺激经济创造就业机会。

水力发电比间歇性风能和太阳能更为可靠、更加灵活，有助于实现朝着摆脱煤炭污染方向过渡的迫切需要。

但是，范晓表示，西藏人口稀少，水电需求较低，而且水电传送成本高昂，所以没有必要搞这类项目。他认为，中国上马一些水电大坝项目主要出于经济动机，而非能源需要。

路透社引用范晓的话说，“大型水电项目带来的国内生产总值，以及投资和税收的增加，对政府和相关利益集团来说是一个巨大的诱惑。”

在本周早些时候发生的这次地震烈度为6.8级，至少造成126人死亡。从死亡人数看，这次地震在2008年以来所有地震中名列第五。

西藏、四川、青海和云南是地震频繁的地区，尤其是在青藏高原地区。2008年，那里发生了8.0级地震，死亡人数将近七万人。

从2010年至2022年，在青海、四川、云南、甘肃等地区共发生过五次6.5级至7.1级地震，有3699人死亡，数万人受伤。

（本文部分内容依据了路透社的报道）