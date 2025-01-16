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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣集中保管結算所董事長林丙輝今天表示，今年將全力支持亞洲資產管理中心政策，建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）資訊申報暨投資人查詢平台。

台灣集中保管結算所今天舉行歲末迎新記者會，林丙輝指出，除今年內建置台灣個人投資儲蓄帳戶資訊申報暨投資人查詢平台之外，也希望將來推動具退休概念的投資平台，盼比照勞退自提退休金稅負優惠的做法，當然目前只是構想階段，後續還會進一步研議。

另外，集保規劃股務事務e櫃台，5月將推出股務數位簽章措施，向公司或股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，無需親自前往辦理。

集保將持續精進股東e服務與基金市場服務，內部積極導入人工智慧（AI）技術，擴大AI應用面向，進而協助市場穩健發展。

林丙輝說，除共同基金之外，也將規劃私募基金平台，盼能提供完整的一站式金融服務。

集保統計，「股東e服務」結合「集保e手掌握」，實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理），集保將普惠金融體現在「集保e手掌握」App上，去年使用人數已經突破564萬戶。

集保指出，去年金融3業營收破兆，創下史上紀錄，而去年上市櫃、興櫃日均成交值合計新台幣5281億元，也是歷史新高，並大幅成長46%，呈現資本市場的繁榮盛景。集保結算所在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值超過107.4兆元，較前年增加25.8%。

另外，去年適逢集保結算所35週年，也推出嶄新的企業識別標誌，以藍綠雙色漸層交疊，展現多元發展、呈現全新氣象，象徵創新與永續串流世界金融脈動。

在提升市場款項收付效率方面，林丙輝表示，集保去年「境內基金清算平台」已提供超過半數的境內基金款項收付服務，去年12月上線的投信直客款項收付服務，更將進一步為業者與投資人大幅降低基金交易成本。

因應ETF的投資熱潮、投資人對於ETF數據與配息資訊的高度需求，集保整合前後台與投信投顧公會資訊，建置「ETF觀測站」，提供一站式ETF資訊查詢服務。

此外，去年上線的「ETF eNotice」電子化通知服務，除節省投信業者對投資人的ETF收益分配通知書印製與寄送成本，並大幅提升投資人資訊查詢的便利性。

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在協助主管機關市場監理方面，集保去年起受金管會行政委託，辦理第一階段境內基金申報生效審查案件，今年將繼續擴大辦理第2階段境內、外基金申報生效的審查案件，以及肩負起投信事業查核業務。

集保在金管會指導下成立「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，與同業者共同研議金融資產代幣化的可行性；為配合投資人透過證券商「複委託」海外投資需求的大幅增長，集保已完成15家複委託證券商跨境保管簽約，聯合組成「國家隊」，透過集保標準化與自動化作業，提升在地保管作業的服務與效率，並強化投資人權益保障，創造市場合作共贏新紀元。（編輯：張均懋）1140116