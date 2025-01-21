唐纳德·特朗普重返白宫对近年来不断恶化的美中关系的影响令世界瞩目。特朗普在1月20日的就职演说中只是在谈及巴拿马运河时提及中国，不过他就任当天签署的几个行政命令直接或间接涉及中国，其中最主要的就是对TikTok禁令的暂缓执行。他警告说，如果中国拒绝让美国获得TikTok的一半股份，会被大幅加征进口中国商品的关税。

与普遍期待不同的是，特朗普周一并没有像在竞选期间承诺的那样对中国加征关税，而只是签署了一项有关贸易的行政命令，指示他的政府部门评估美国贸易的几个方面，包括评估与墨西哥、加拿大和中国的关系，调查美国贸易逆差的原因，并找出其他国家的不公平贸易做法。

特朗普下令政府部门调查中国是否遵守他在首个任期内签署的第一阶段经贸协议，确定中方的履约情况，以建议采取适当行动，包括视需要征收关税或采取其他措施。该协议要求中国在两年内增加购买2000亿美元的美国出口商品，但随着2020年年初新冠病毒疫情的爆发，中国政府未能实现目标。

行政命令还要求美国贸易代表应评估审查“中国与技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策和做法”的报告，并依法考虑根据需要进行潜在的额外关税修改，特别是关于工业供应链和通过第三国的规避，包括对此类审查中发现的任何不公平贸易行为所造成的成本的最新估计，并且应建议采取必要的行动，以补救与此流程相关的任何问题。

该行政命令还要求美国贸易代表应调查中国可能不合理或歧视性且可能给美国商业带来负担或限制的其他行为、政策和做法，并应就适当的响应行动依法提出建议。

川普还威胁要对中国、俄罗斯和巴西等金砖国家采取行动，但没有具体说明。

特朗普未对中国进口商品立即征收关税对因房地产业滑坡、地方政府债务危机以及消费疲软而陷入困境的中国经济来说，是一个得到喘息机会的好消息，否则将是一个重大的冲击，严重影响挣扎复苏中的经济。

不过，特朗普在签署行政命令对TikTok“不卖就禁”法律禁令延后75天执行时强调，如果TikTok要继续在美国运营，美国应该有权获得TikTok的一半股份。如果中国拒绝达成协议，将是一个“敌意”行为，他“肯定”可以对中国征收关税。

他表示，关税可能高达100%，最终北京会同意。

“我可能不会做这笔交易，我也可能会做这笔交易。TikTok一文不值，一文不值。如果我不批准，它就必须关闭，”特朗普说。

“对于TikTok，我有权出售或关闭它，我们会做出决定……我们可能还必须获得中国的同意，我不确定，但我相信他们会同意的，”他补充道。

很显然，特朗普把对中国征收关税作为迫使中国政府同意TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）出售TikTok的一个谈判筹码。中国政府曾明言不会允许出售TikTok给外国公司。

同时，特朗普在签署退出《巴黎气候协定》的行政命令时，表示中国造成污染却不受到惩罚，他不会牺牲美国经济。

特朗普在签署退出世界卫生组织（WHO）的行政命令时表示，美国2020年退出世界卫生组织，原因是该组织对源自中国武汉的COVID-19大流疫和其他全球健康危机处理不当，未能采取急需的改革，以及无法证明免受不当政治影响。此外，世界卫生组织继续要求美国支付不公平的繁重款项，这与其他国家的评估款项远远不成比例。中国拥有14亿人口，但对世卫的贡献却比美国少近90%。

特朗普在演说中还提到，2029年1月他卸任前美国将人送上火星，这可能会加剧美中两国的太空竞赛。