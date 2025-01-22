江蘇稅務局一辦公室驚傳有毒 30餘員工有10人患癌

【新唐人北京時間2025年01月23日訊】1月23日，有關江蘇「徐州稅務局一辦公地裝修後10人患癌」的消息登上熱搜榜，引發關注。

大陸紅星新聞報導，2007年，徐州市第五稅務局辦公地點搬遷。同年11月，該局員工搬入了剛裝修完工一個月的大樓辦公。2008年至2012年，他們都在103辦公室辦公，曾出現頻繁感冒、掉髮及呼吸道不適等反應。

2014年2月，肖先生去醫院檢查，發現甲狀腺多髮結節，次月，他被確診患有右甲狀腺癌，並進行手術。2015年，徐州市產品質量監督檢驗中心曾對辦公大樓作出《室內環境檢驗報告》，仍有辦公室甲醛和氨氣含量超過技術要求指標。

肖先生表示，搬入新辦公樓後，能明顯地聞到辦公室內存在異味，他和同事們曾向單位反映，但並未收到調整反饋。2014年前後，職工們對於異味的反映越發強烈，包括肖先生在內，多名員工被診斷患有腫瘤。

截至2018年，職工共有30餘人，2009年起共有10人罹患不同癌症。包括甲狀腺癌、腎癌、乳腺癌、膀胱癌等。他們認為，罪魁禍首或是辦公大樓裝修。

2017年，肖先生起訴徐州市稅務局，要求其支付護理費、營養費、伙食補助費、交通費等合計約7000元（人民幣、下同）。徐州鐵路運輸法院一審判決，認為徐州市稅務局應承擔環境侵權民事責任，並判決稅務局支付相關費用。

判決書稱，「甲醛、氨氣等污染物對人體機能具有一定的破壞性」在醫學領域已被廣泛認同，其中，甲醛於2004年已被世衛組織國際癌症研究機構定性為1類致癌物（對人體致癌），於2010年被列為室內空氣主要化學污染物。

2019年，徐州市稅務局提起上訴，同年，案件進行二審開庭審理。2024年12月，徐州市中院二審判決，撤銷一審判決，駁回肖先生的訴訟請求。稱本案糾紛不作為生態環境侵權案件處理，肖先生的請求權基礎不存在。

肖先生表示，在患癌的職工中，目前只有他提起訴訟，曾希冀以訴訟結果供其他同事參考。在獲悉二審判決後，他目前計劃以人身權受侵害再次提起訴訟，但在舉證上會存在困難，難以直接證明裝修與患癌的因果關係。

據悉，2018年後，事發地點已不再為第五稅務分局辦公地點，家具也被處理。

此事引發大陸網民關註：「太慘了，無法被證明，無法維權的完全工傷。」「個人想告贏單位本來就難如登天。」「得癌就算一審成立才7000元賠償又有什麼用，居然二審還給駁回，打工人的命不是命。」

「那人家費這麼大勁考公務員幹啥，坐有毒辦公室辦公，三分之一人患癌，還不受職業病和工傷保護。現在辦公地點移了，家具也沒了，證據都不見了。」

「8年後檢查，甲醛和氨氣含量還超標，這還不能說明問題嗎？」

「這個怎麼通過驗收的？真是要了命了！算不算工傷？」

「我舅媽就是之前稅務局辦公大樓搬遷裝修，然後患癌，當時她們稅務局好幾個人都患癌。就是覺得搬遷導致的。」

「真嚇人，太可怕了。」「裝修材料質量的問題。」「裝修用的都不環保，甲醛超標吧，多坑人，不查查當時誰做的項目嗎？」

「想起來了蘇州毒地，國內檢測機構沒問題，中外合資小學自己找的第三方檢測機構，才查出來。」

（責任編輯：李恩真）

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