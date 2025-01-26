台中傳出一行人在尾牙後食物中毒而就醫，不少人腹瀉又嘔吐。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台中傳出多人食物中毒送醫！昨（24）日有房仲業者前往中部的五星級飯店「林酒店」聚餐，卻在用餐後發生上吐下瀉的狀況，多達13人就醫。醫院表示，這13人都在同餐廳用餐，其中1人脫水、腹瀉與嘔吐情形較明顯，這些症狀恐引發精神萎靡與無力。目前推論是常見的大腸桿菌等類似細菌造成；林酒店則回應將會全力配合調查。

食藥署表示，常見的食物中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

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另外，常見之致病物質有

●細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

●病毒：如諾羅病毒等。

●天然毒：包括植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等。

●化學物質：農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。

一般而言，適當的加熱過程可以殺死活的細菌，也可以除去某些細菌產生的毒素，例如肉毒桿菌的毒素即可在攝氏100度加熱10分鐘後失去活性。但是，有許多細菌產生的毒素可以耐熱，例如金黃色葡萄球菌產生的毒素在高溫烹煮過後仍然不會被破壞。

食藥署表示，攝氏7~60度稱為「危險溫度帶」，因為許多細菌在此段溫度間都能快速生長繁殖。一般而言，食品加熱溫度需超過70度，細菌才易被消滅。保存溫度方面，冷藏溫度需低於7度才能抑制細菌生長，其中已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，建議於5度以下保存；熱藏溫度則需高於60度保存。為了避免細菌在食品中繁殖而產生毒素，建議食品調製後勿於室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32度）勿放置超過1小時。

如何避免食品中毒？

1.遵守食品處理之原則，包括新鮮、清潔、區分生熟食、避免交叉污染、澈底煮熟、注意保存溫度及使用乾淨的水與食材等。

2.外出飲食時應避免冷食、生食、不吃來路不明的食品，亦應避免路邊攤飲食，謹慎選擇衛生優良餐廳用餐。

3.確保與食物接觸的人或物都是清潔乾淨的，要使用不同砧板及刀具，分別處理生食與熟食，食用前要將食品充分加熱並在2小時內吃完，食物應放入冰箱冷藏或冷凍，飲水則要煮沸，不喝生水。

4.遵守個人衛生原則，確保自身飲食健康。

最後食藥署提醒，食品中毒之處理應把握下列原則：發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫；保留剩餘食品檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位。

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