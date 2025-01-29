洛華人集會 支持美國政府調查更多中共代理人

【新唐人北京時間2025年01月30日訊】日前，越來越多的中共代理人被美國聯辦調查局（FBI）抓捕。1月26日（週日），洛杉磯部分華人在中領館前集會，呼籲美國政府調查更多中共代理人，帶您了解。

1月26日（週日），洛杉磯部分華人來到中領館前集會，抗議中共特務進入美國，呼籲美國政府清除中共海外代理人。

活動主持人樂在霖：「它們（中共）的手段也是非常的下作，它們派了很多的這些特工，扮成這些走線人員，在路上面對這些走線人員進行一個迫害。」

原大陸出租車司機賈會剛：「我們呼籲川普政府嚴厲打擊中共間諜特務，還有在我們中國民主黨裡面有混進來的那個特務。」

原大陸新疆居民 胡景：「讓在美國的華人，以及美國的政府警醒，剷除這個邪惡的毒瘤，使美國人民和在這裡的華人不再受到各種的迫害。」

他們表示，中國人民沒有任何人權，中共是反人性的組織。

原大陸英語翻譯何興強：「它（中共）本身的理念叫共產主義。共產主義是否認上帝的存在，那否認上帝的存在，它就認為自己是最大。所以它可以為所欲為，沒有任何敬畏性。」

原大陸新疆居民胡景：「它（中共）是一個邪惡的組織，它是一個土匪政權，從來沒有合法性，它們是靠槍桿子起家，不是靠選票起家，它們的統治是靠暴力來維護統治，靠各種強制高壓手段來維護所謂的社會穩定。」

活動負責人陸乾坤：「現在的中共毫無底線，毫無人性，倒行逆施，已經不能說是正常的發展了。完全就是開歷史的倒車，已經完全不把中國的老百姓當人。」

他們提醒那些被中共利用的人士，趕緊認清中共邪惡真面目，將中共黑手舉報給FBI。

中國民主黨聯合總部副主席界立建：「共產黨它們很多這些事情，都是來自於一種謊言，來自於一種欺騙，我們一定要認清真相，認清事實，我們要遠離它，遠離這個髒東西，不然的話，我們全都會被污染。」

活動負責人陸乾坤：「中國共產黨一直以來就是過河拆橋的角色，是騙子的角色，一直以來是這樣。它是從土匪起家的，最終也會走上土匪的這樣一個道路。你今天幫中國共產黨去賣命，那麼當你沒有利用價值的時候，那麼你連狗都不是，連豬都不是。」

他們說，目前中國大陸的人權狀況非常惡劣，希望美國政府關注中國大陸及香港的人權狀況。

新唐人電視台記者楊陽、李真奇洛杉磯採訪報導

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