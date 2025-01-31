湖南永州罐車側翻粗苯洩漏 居民超市搶購桶裝水

【新唐人北京時間2025年02月01日訊】日前，一輛過境罐車在湖南永州市零陵區發生側翻，致使運輸車內裝載的粗苯泄露，併流入附近主要河流瀟水。因憂心水源受到污染，當地下遊民眾瘋狂搶水。

據永州市零陵區應急管理局2月1日通報稱，1月31日4時40分，車牌為陝 E•F5115（掛車牌為陝E•265C掛）的過境罐車（從廣西梧州開往河南濮陽）在零陵區康濟大道和朝陽大道交匯處發生側翻，致使運輸車內裝載的粗苯泄漏。

通報稱，事故未造成人員傷亡。並稱當日上午7時至9時，對泄漏污染物流經的雨水管道和溪流溝澗，前後共築7段堤壩進行截留；並調度40台車輛對污染物進行清理轉運。

瀟水發源於湖南省藍山縣野狗嶺南麓，沿途流經藍山、江華瑤族自治縣、江永縣、道縣、雙牌縣與零陵區，於永州萍島匯入湘江。

有當地居民稱，有灑水車沖洗到城市排污管道，發生爆炸，井蓋都炸開了，道路中烈火燃燒。

據《南方都市報》報導，2月1日，有事發地附近居民告訴南都記者，側翻事故發生後曾看到涉事車輛附近出現黑色濃煙。她表示，不少居民都自行囤積了礦泉水備用。

官方通報稱，已對事故點流入瀟水河口、自來水水質滾動監測。截至2月1日2時，自來水水質安全可控，城區供水正常。

但當地民眾不信，居民紛紛到超市搶購用水。

有人留言，「我是永州隔壁的，當時爆炸了。道路炸的稀碎。消防為了救火用了大量水。當時就已經隨著水流，經城市排污管道就已經泄漏了。當地現在很多人在囤桶裝水。」

「本來賣5塊的桶裝水，現在已經10塊了，翻了一倍。」「沒水了，我們這邊停水了。」「水正常，為什麼要停水？」外面便利店的水已經搶完了。」「搞得我一大清早去買水，看到超市的那些姥姥在打架搶水。」

「不是古惑，是真事，但永州人民不怕，積極救災，現在是全城買礦泉水，大家堅持這幾天不要吃自來水，加油，永州。」

「這應急處理我也是服了，翻車後就不應該讓粗苯擴散，開始不重事，掃下水道後遇水爆炸了，到處都是苯。還好在水上面飄移，否則水就不能飲。」

公開資料顯示，粗苯是一種苯系化合物，常溫下為淡黃色透明液體，直接接觸對人體有害，在短時間內吸入大量苯蒸氣會引起急性中毒，而長期反覆接觸低濃度的苯可引起慢性中毒，主要是對神經系統、造血系統的損害。國際癌症研究署和美國環境保護局都將苯列為確證的人類致癌物。

（責任編輯：李恩真）

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