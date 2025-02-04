新研究：人腦中塑料微粒增多 或關聯中風心臟病

【新唐人北京時間2025年02月05日訊】過去數十年環境污染急速惡化。一項新研究通過檢測大量遺體組織發現，人腦中塑料微粒的含量越來越高，可能與某些疾病有關聯。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這項新研究發現，從對1997年到2024年的數十個遺體組織的檢測結果看來，人腦組織中的塑料微粒呈現增多趨勢。肝臟和腎臟樣本中也發現了細小粒子。

人腦中的塑料微粒大多是納米級的塑料碎片。器官中的塑料濃度不受死者年齡、死因、性別或種族所影響。

該研究刊登在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）上。研究用的遺體樣本來自美國東岸和美國新墨西哥州。

塑料微粒污染遍布人體，血液、精液、母乳、胎盤和骨髓裡都有。這種污染對健康的影響還不大明確，但評估可能與中風和心臟病有關。

科學家也發現，失智症患者大腦樣本中的塑料微粒濃度高出約6倍。不過，鑒於失智症對大腦造成的損傷可能會導致塑料微粒濃度增加，不應假設塑料微粒濃度高和罹患失智症存在因果關係。

由美國新墨西哥州立大學教授康鵬（Matthew Campen）率領的研究團隊說，鑒於塑料微粒和奈米微粒在環境中呈指數級增加，該研究可以幫助理解這些微粒是否會導致神經系統疾病，或對人體健康造成其它影響。

塑料微粒是由塑料垃圾分解而成，從聖母峰到深海，已污染整個地球。人體會通過食物、水甚至呼吸攝入這些微粒。

科學家發現最常見的塑料是聚乙烯，這種材料用於塑料袋和食品飲料包裝，占所有塑料的75%。

（責任編輯：尚傳）

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