【時事金掃描】川普最新俄烏計劃 烏軍戰損披露

【新唐人北京時間2025年02月07日訊】大家好，今天是2月6號星期四，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。

今天焦點：川普俄烏和平計劃三大關鍵；烏軍悄悄改制大動作 法國新戰機也到位；小澤首次披露烏軍戰損；美司法部長下刀快准狠 川普大減稅樂翻了誰？

先做個説明：最近兩期節目有在Youtube上觀看的觀衆反饋爲什麼「時事金掃描」視頻上的中文字幕沒了，不是沒了，而是爲了加快製作過程，改爲外掛字幕的形式了，如果您以後發現怎麼沒看到中文字幕？只需要在觀看時點一下視頻上那個寫著cc的小按鈕就能看到字幕了。

川普俄烏和平計劃三大關鍵

我發現，川普現在不但是八方出拳，而且每一個方向上往往是連踢帶打，讓人應接不暇。剛剛對烏克蘭提出了以稀土換軍援的方案，又被透露出川普最新的俄烏和平計劃的關鍵三大步驟。

彭博社昨天透露了川普制定的俄烏戰爭和平計劃三大關鍵步驟： 首先是要凍結當前的俄烏戰線，説白了就是讓雙方先停火，都給我住手，別打了。第二步才是各方關注的關鍵：讓俄軍現在占領的烏克蘭領土處於未定狀態，對「未定狀態」這個説辭，現在外界的解讀是俄羅斯軍隊撤出被占領的烏克蘭領土，由第三方軍隊進駐。

據彭博社表示：這個和平計劃的細節，川普會在下週正式公布，而最後一步是：美國和北約向烏克蘭提供安全保障，以防止俄羅斯再次侵略。

川普的這個和平計劃，第一步就地停火雖然有難度，但只要川普真想促成並不是不能實現，我關注的重點是怎麽能實現第二和第三個步驟，因爲從普京現在對外表現出來的態度，如果沒有非常手段，是根本沒辦法實現的。

而從川普最近兩次對加沙和對烏克蘭天馬行空式的計劃和提案，讓我很期待川普這次又有什麼跳出盒子之外的驚喜。

烏軍悄悄改制大動作 法國新戰機也到位

近期，澤連斯基不但一直讓烏軍在俄羅斯的庫爾斯克地區儘量擴大地盤，明顯是爲了應對下一步的戰爭變局在做鋪墊。還有一個沒有被外界特別關注的事兒，我覺得其實很關鍵。就是烏克蘭軍隊正在不聲不響地從烏軍目前的旅團建制正向軍團建制轉型。

也就是說本來烏軍現在是以旅的建制為戰鬥指揮系統，而新的軍團建制至少集合5個旅為統一戰鬥指揮系統，適合於大規模協調作戰。在我看來，烏克蘭是在準備一旦得到美國無限制的全力軍援後，為大反攻做準備。

烏軍現有所謂6個軍團的建制其實僅僅是一種行政級別的概念，澤連斯基已經透露出，既要改建這現有的6個軍團，還要再新建20個集團軍。而這20個集團軍將是按戰鬥指揮軍團的架構組建。這麼大的動作預示著澤連斯基這是正憋著：要幹一票大的啊。

一直有觀衆在問：怎麼老看不到烏克蘭的F-16發揮作用呢？您想想，我們學個開車，從在下面練習，到通過考試拿到駕照都得花不少時間，即使拿到駕照了，到敢上高速公路面對各種路況應對自如還得花不少時間呢，更何況是操控完全沒接觸過的新型戰鬥機去打仗了。不過，最近，澤連斯基對外回應了類似疑問。

他説：「我們已經真正過渡到使用F-16了，它們正在爲烏克蘭有效地執行戰鬥任務。這是烏克蘭武裝部隊的重大成功，我們是所有國家中向新型飛機過渡最快的國家之一。我們也期待在我們的天空中看到法國戰鬥機，這無疑將加強我們的制空權。」

澤連斯基不但回應了F-16的疑問，還等於是透露了一個新進展，也就是法國軍援的首批幻象2000-5F戰機已經運到了烏克蘭。説起這個幻象2000戰機，台灣朋友應該很熟悉，因爲最早就是台灣在1997年，買了60架幻象2000-5型的初代戰機，至今還是台灣空軍中的重要戰力。

烏克蘭拿到手的5F型屬於幻影2000系列的改進型，配備先進的航空電子設備和武器系統，可以攜帶「雲母」空對空導彈，還有已經在俄烏戰爭中讓俄軍聞風喪膽的「暴風之影」巡航導彈和「鐵鎚」精準炸彈。

有人可能有疑問，又來一種新戰機，是不是烏克蘭又得花時間去培訓啊，據透露，這次是已經悄悄進行了六個月對烏克蘭飛行員的密集培訓，同時還訓練了地勤人員，所以這次等於是「連人帶戰機」一併交付給烏軍，俄烏戰爭中將會看到幻象2000和F-16協同作戰的景象。

小澤首次披露烏軍戰損

不時有觀衆在問：怎麼烏克蘭國防部一直有俄軍每日戰損的報告，卻看不到烏軍戰損的情況呢？雖然烏克蘭國防部沒公布自己的戰損，但最近澤連斯基卻開口公開了俄烏戰爭三年來的烏軍戰損報告。

澤連斯基最近首次公開了烏克蘭軍隊的戰損情況。澤倫斯基指出烏軍一共有 45,100人陣亡，高達39萬人在戰場上受傷。也就是説，三年戰爭中，烏軍死傷一共有43萬5千多名士兵。我們對比一下烏克蘭國防部公布的今天俄軍的戰損情況。2月6號一天，俄軍死傷1240人，總的死傷人數超過84萬5千人。

咱們先不管烏克蘭公布的數字偏差有多少，僅從公布的數字來看，烏克蘭和俄羅斯軍人的死傷比大約是1:2 ，你們猜俄羅斯公布的兩軍的死傷比是多少？ 普京親口說的啊，烏克蘭和俄羅斯軍人的死傷比是5:1。

我覺得雙方公布的數字和比例可能都有水分，但兩個比例一對照也太離譜了，簡直是天差地別，那麽，您覺得澤連斯基和普京説出來的兩軍戰損比例誰更靠譜一些呢？

美司法部長下刀快准狠

川普內閣又有兩員大將被參議院通過。你會發現，川普這次當選總統後，完全摒棄了第一屆選人的路子，如果說上一次人生地不熟，不少他選的人是靠別人推薦屬於摸著石頭過河的話，這一次他完全不在意外界怎麼看怎麼說，而是就選自己看得上的幹將。

在川普內閣的選將中，唯一的一個在還沒開始進入參議院批准程序就自己換將的人選就是司法部長這個位置，川普先是點將爭議不斷的美國前聯邦眾議員蓋茨，之後不久，應該是發現蓋茨無法獲得足夠的參院票數通過，在蓋茨主動退出後，換上了佛州前檢察長邦迪。2月4號在參議院通過之後，5號邦迪宣誓就職。

我説川普這次選人不但都是幹將，而且還都是下手快準狠的猛將。司法部長邦迪這邊剛剛宣誓就職，幾個小時後，她就接連做出配合清理美國非法移民的幾項連環措施。

首先是暫停對美國大約220個庇護城市的所有聯邦資助，所謂庇護城市基本都是在民主黨左派主事的城市，不但反對驅趕非法移民，而且還會動用大筆資金為非法移民提供衣食住行，其中就包括被詬病的騰空星級飯店讓非法移民搬進去白吃白住的極端措施。邦迪肯定是覺得：你既然不把美國人交的稅用在該用的地方，就乾脆先給你把錢全都停了。

邦迪還下令加強力量針對販毒集團和跨國犯罪集團，誓言要徹底消滅他們。另一項行動會對犯罪分子有更強烈的震懾效應，就是著手恢復對罪大惡極的犯罪分子施行死刑判決和執行。

這三項政策做下去，等於是從法律和資金的層面在配合新上任的國土安全部長和邊境沙皇的拘捕和驅逐非法移民的行動，都可以想見：用不了多久，美國各大城市從市容面貌到安全秩序都會有徹底的改觀。而她誓言對美國司法界深層黑幕徹底揭露和清理的決心更是已經讓很多人開始瑟瑟發抖了。

另一位美國能源部長克里斯‧賴特的上任，則會從經濟層面讓美國再次出現生機勃勃的景象。這位能源部長的身分還挺特殊，用川普推薦他的話説就是：賴特是引領美國頁巖油革命、推動美國能源獨立的先驅之一。這一句話大家應該知道川普的能源政策將會是怎樣一個走向。

這位能源部長曾是美國化石燃料業的資深高管，他最近表示：我工作的重點是讓美國的能源更實惠、可靠和安全。他説的另一句話更會讓一大群人臉色蒼白，賴特是這麼說的：媒體和政治家從未真正去了解所謂「氣候變化」。

下面說的話就更是句句打臉那些、靠「氣候變遷」概念混飯吃的一衆氣候份子。賴特直言不諱地表示：不存在什麼氣候危機，碳污染這個詞很荒謬，因為所有生命都仰賴二氧化碳。能源沒有清潔或骯髒之分，所有能源對世界都有正面和負面的影響。

川普大減稅樂翻了誰？

就在川普大量削減美國政府開支的同時，白宮發言人今天又有驚人的宣布，表示：川普現在優先要做的讓美國老百姓少交稅的幾大措施，其中包括：美國人掙的小費不再繳稅；老年人的社會安全保障不再繳稅，美國人加班多掙的所有加班費不再繳稅等等。

可惜美國沒有什麼熱搜之類的排行榜，否則肯定會直登榜首，因爲這些措施一旦實施，影響太大了，川普要實施的這些讓美國人省錢的政策會讓不少人從夢中笑醒的。

好了，這次的「時事金掃描」就聊到這兒。我們需要您的支持，請訂閲我們的頻道，支持我們，點贊、留言並且轉發推薦。如果願意在資金上直接支持我們就更加感謝了。下期再見。

歡迎訂閱YouTube頻道：https://www.youtube.com/@jinsaomiao

歡迎訂閱乾淨世界頻道：https://www.ganjing.com/zh-TW/channel/1fdr1livvlu2gQAfvU2nJXR3H17m0c

新唐人《時事金掃描》製作組

(責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/07/a103956613.html