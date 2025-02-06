▲鍾秉軒醫師指出，轉移性泌尿上皮癌可經由自費的免疫加標靶兩種治療，提升療效。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

55歲林先生因血尿就診，檢查確診為膀胱泌尿上皮癌4期，癌細胞已轉移至肺部和腦部，轉診至成大醫院做化學治療仍成效不佳，且反覆感染肺炎多次住院。醫病討論後，改為自費的免疫與標靶組合治療，腫瘤縮小，獲得良好控制，生活品質改善，持續在門診追蹤治療。

成大醫院腫瘤醫學部醫師鍾秉軒指出，泌尿上皮癌在台灣南部較常見，與地下水污染、馬兜鈴酸中藥、化學染劑接觸、尿毒症、吸菸及人口老化等因素相關。泌尿上皮癌若能在初期早發現，預後較佳，手術後可達到痊癒；若疾病惡化至癌細胞轉移，手術成效便受限，而全身性治療（如化療、免疫治療和標靶治療）成為主要選擇。

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他說，轉移性泌尿上皮癌患者大多高齡，同時伴隨多重共病（如腎臟病、糖尿病及高血壓等），需由腫瘤專科醫師量身規劃合適的治療，以控制疾病、改善生活品質。轉移性泌尿上皮癌過去治療方式有限，患者預後較差，主要依賴化療，但高齡患者常難以承受足夠劑量化療，導致療效差，或因嚴重副作用而中止治療。

尚未納健保給付 患者需自費

鍾秉軒表示，隨著醫藥科技進步，近期治療有重大突破，包括免疫及多種標靶治療發展，透過不同組合搭配，提升治療成效、亦減少副作用。

目前免疫治療結合標靶治療藥物在第1線治療轉移性泌尿上皮癌患者中，反應率達7成，顯著優於傳統化療，且副作用相對減少，提供無法接受化療的患者另一治療選擇。

鍾秉軒說，現行免疫治療結合標靶治療的組合尚未納入健保給付，患者需自費。

▲泌尿道上皮癌的常見症狀。（成大醫院提供）

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