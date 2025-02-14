疑似肉毒桿菌污染 多家罐裝金槍魚被召回

【新唐人北京時間2025年02月15日訊】近期，美國多個品牌的罐裝金槍魚因易拉罐蓋子密封性不足，可能導致食品外露並受到肉毒桿菌污染，目前正在被食品公司召回。

上週，總部位於加州的Tri-Union Seafoods海鮮產品公司，宣布召回旗下多個品牌生產的罐裝金槍魚，其中包括Genova、Van Camp’s、H-E-B和Trader Joe’s品牌。

這家公司發現，這些產品的易拉罐蓋子在設計上有一些缺陷，可能會導致食品密封不嚴且更容易被肉毒桿菌污染。

報導稱，由肉毒桿菌產生的毒素可能會攻擊人體神經系統，引發呼吸困難、肌肉癱瘓等症狀，甚至可能會致死。

不過，海鮮公司表示，目前還沒有收到相關的疾病報告，但他們強烈建議消費者不要食用這些產品，並將產品退回商店以獲得全額退款。

被召回的產品一般在Trader Joe’s、Costco和H-E-B等大型商店銷售，同時也在Harris Teeter、Publix、Kroger、Safeway、Walmart以及多個州的獨立商店中銷售。

新唐人電視台記者劉佳佳綜合報導

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