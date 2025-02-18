【新聞大家談】大陸媒體人猝死 引爆疫情

【新唐人北京時間2025年02月17日訊】大家好，歡迎收看《新聞大家談》，我是扶搖。今天是2月17日，週一。

今日焦點：大陸媒體人猝死 引爆疫情！陽後免疫系統受損 還有救嗎？美對中關係重大轉向，王毅亂飆名言，醜了自己⋯

本期節目的嘉賓是：病毒學專家、美國應對中共當前危機委員會委員林曉旭博士；時事評論員、資深政經分析師秦鵬先生。

【中國開年 疫情兇猛 爆發猝死潮？】

和五年前一樣，在中國年節期間，民間傳出疫情來襲的消息。

中國多地醫院、門診爆滿，而殯葬業者也透露說，殯儀館爆滿、工作人員加班、民眾排隊火化家人的屍體。大陸多位民眾向本台記者介紹，中國疫情，好像真的又爆發了。

由於大陸封鎖消息、嚴防民眾對外傳遞真相，為保證爆料民眾的安全，本台給爆料錄音，都進行了變音處理。

藝人大S徐熙媛月初因流感併發肺炎猝逝，震驚華人社會。

同時，在剛過去的週末，大陸媒體「新週刊」官方帳號，發文表示審校室副主任吳玉燕因嚴重的甲流合井乙流感染，高燒進ICU加護病房，病情迅速惡化突然去世，年僅41歲。

吳玉燕很年輕，走得突然。去年，剛生下第二個孩子，在8月份休完產假，繼續上班。今年1月份，她反覆咳嗽，被確診甲流合併乙流，並住進了ICU。就在進入ICU第三天的時候，病情迅速惡化，並在2月4日去世。

不過，對於這個公告，有網友質疑，「流感查不出來嗎？為什麼是先住進醫院，10天後才確診甲流合併乙流，還是住院期間感染的？」「不會是發生院感了吧。」「也許一開始不是流感而是（新冠）。」

一位自稱專門研究新冠的大陸微博博主「呵呵上海2012」分析說，「 這個病案很典型，路徑如下，發熱～在家退燒～持續高熱～就醫退燒～繼續持續高熱～危重症患者～重症監護～突發死亡。

因為吳玉燕是媒體界人士，所以她的去世，在媒體圈引起了震動，也讓很多人疑惑，怎麼這流感，突然就變成了索命鐮刀？這樣一來，讓很多人都開始關注，原本被壓制的疫情、流感話題，也再次成為了熱點。

【甲型流感 如何升級成「索命鐮刀」？】

1. 曉旭博士，目前，媒體圈到處在問這個問題「流感，突然就變成了索命鐮刀？」您給出的答案是？

加拿大衛生局（PHAC）表示，人類感染禽流感的情況，還是十分罕見的，通常是在與受感染的鳥類、其他動物或高度污染的環境密切接觸後發生的。

2. 曉旭博士，為什麼您擔心，現在人感染禽流感？這個感染機率，是在近年增加了嗎？

禽流感H5N1、甲流H1N1在全世界都有流行，中國大陸也在感染。但是，在海外的消息都是比較公開透明的，感染多少、感染離世的有多少，我們都可以知道。

3. 秦鵬先生，不過，即便在中國大陸強力封鎖信息的情況下，從我們大陸民眾的爆料來看，好像中國大陸那邊的流感、疫情、肺炎等，還是會比起他地方嚴重？

而且，很多人說，中國這一波爆發的是「猝死潮」？

由於吳玉燕女士的去世，引起了很大的討論。

大陸還有一位長期關注新冠的醫學博主「林步裡」發帖分享在大陸小紅書平台的一組搜索數據顯示，「陽後免疫系統疾病，88萬➕篇筆記」「陽後免疫系統受損，47萬➕篇筆記」「新冠後免疫系統病，77萬➕篇筆記」「陽後心臟不舒服，947萬➕篇筆記」「陽了後經常容易發燒，338萬➕篇筆記」。

4. 曉旭博士，所以現在是，人們的免疫力嚴重受損，疊加多種病毒傳播，而病毒功能性增強？人們都在問，這有什麼好的解決辦法嗎？

五年前，從中國傳出的疫情釀造全球大流行。僅美國來說，就有超過1百萬人因為感染中共病毒而離世。

不論是拜登總統還是川普總統，都多次強調，要查清病毒源頭，追究中共的責任。這也是川普政府2.0的一項重要任務。

而追究中共的責任，還體現在方方面面。

最近，美國國務院更新官網，重新陳述了對中關係的表態。官網陳述的措辭，十分強硬，一改美國多年來維持的對華關係的模糊路線。

在陳述開篇就提到「美國致力於遏止中共的侵略行為，打擊中共不公平的貿易政策，對抗中共的惡意網路活動，制止中共在全球販運芬太尼前體，減輕中共對國際組織的操縱，並推動對中共在中國境內和全球侵犯人權的行為追究責任。」

此外，陳述還說，中共試圖操縱如聯合國在內的國際組織，並培養間諜，適用脅迫、拉攏的手段，犧牲美國和其盟友的利益。

在雙邊經濟關係中，美國企業一直認為，「在中國開展業務的最大挑戰，包括法律執行隨意、法律術語和概念定義不明確以及監管缺乏透明度。中共也採取不公平的貿易行為，包括使用強迫勞動和大量國家補貼，使美國企業處於不利地位，並使其成為中共侵犯人權行為的幫兇。」

5. 秦鵬先生，美國務院是要一改多年的對中模糊政策，轉為清晰路線了嗎？

國務院陳詞中，提到「中共也採取不公平的貿易行為，包括使用強迫勞動和大量國家補貼，使美國企業處於不利地位，並使其成為中共侵犯人權行為的幫兇。」

美國務院不點名批評部分美國企業，這勢必會加劇美企和中國市場的脫離。

6. 曉旭博士，而就在隔天，中共外長王毅在出席慕尼黑安全會議時，向記者表示「中美兩個大國總不能起衝突，否則世界會遭殃，但如果美方執意打壓中共，中共必將奉陪到底，堅定回擊單邊霸凌行徑。」還聲稱「中國人從來不信邪、不怕鬼」，中國有句古話是「天行健，君子自強不息」。王毅這番回應，讓您對美中關係的展望，更悲觀，還是更樂觀了？

7. 秦鵬先生，盧比奧在上任前就說，如果上任，他會找到「某種解決方法」和北京接觸。如今國務院如此強硬抗共，這是不是讓盧比奧和北京接觸，變難了？

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《新聞大家談》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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