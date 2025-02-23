香港在经历一系列巨额赤字之后，正面临30年来最严峻的财政考验，专家敦促政府在经济动荡之际应谨慎削减开支。官方数据显示，在过去四年中，香港有三年的年度赤字超过200亿美元。

上一次香港出现一系列赤字是在1990年代末的亚洲金融危机之后，但其规模远小于近年的赤字。

香港特区财政司司长陈茂波星期日(2月23日)表示，过去几年的财政赤字是由“内外环境挑战”造成的，星期三(2月26日)将公布新一份财政预算案，提出加强版“财政整合”策略。

陈茂波表示，新财政预算案在维持和改善民生服务的同时，将“严格管控公共开支”， 并在顾及香港竞争力及“用者自付”原则的前提下，适度开源。

他说，国际环境复杂多变，香港需紧握未来发展机遇，尤其是科技发展带来的创新应用及新增长点，以推动经济增长，助力传统优势产业转型升级，发展经济新动能。

尽管陈茂波此前预测“三年左右”可望恢复财政盈余，但前香港运输及房屋局局长张炳良向法新社表示，这种赤字情况不仅仅是由新冠疫情引发的经济周期造成的，还有地缘政治、中国经济增长放缓等因素的影响。

“如果将香港与本地区的其他经济体如新加坡进行比较，你会发现其他经济体的表现要好得多，”张炳良说。

在北京镇压香港民主抗议活动、2020年实施《香港国安法》后，香港的国际声誉受到打击，导致企业和高薪人才加速外流，也加剧了财政困境。

2020年，新加坡和香港都因疫情而出现巨额赤字，但前者能够将支出相对于收入做了更好地控制。随着企业从香港外移至新加坡，有助于新加坡财政目标的表现优于预期。

“过去，我们认为香港具有地缘政治优势…现在我们必须对这种假设更加谨慎，”张炳良表示。他说，香港面临的挑战不仅在于平衡收支，也在于在中美关系紧张和中国经济增长放缓的情况下，实现财政可持续性。

土地销售暴跌

香港《基本法》要求港府必须“力求实现财政平衡”，为英国统治时期的遗绪。1997年主权移交中国后，香港继续保持低税率，并依靠土地相关收入补充财政，通过出售土地给资金雄厚的开发商来增加收入。

去年，香港通过这种方式仅征收了25亿美元，而2018年的峰值曾达到212亿美元。

“(土地相关收入)本身是造成(财政)收入下降的主要原因，”香港大学经管学院金融学副教授刘洋对法新社表示。他说，香港的土地市场非常不活跃，房价也在下跌，这是人们不愿意交易的原因之一，所以没有税收收入。

香港连续三年财政赤字的前景引发了公众关于如何减少开支的争论。

“所有新举措都将受到更严格的审查，因此(政府)将更加自律、更加谨慎，”刘洋说。

财政司司长陈茂波在即将发表的预算演讲中将把最新的赤字定为“1000亿港元以下”，并根据发债所筹集的资金进行调整。

有人呼吁取消对60至64岁年龄层的交通补贴，因为随着香港人口老化，该补贴可能会成为政府的一大负担。

香港立法会议员黄俊硕警告不要削减公务员的工资，因为这可能会导致民间部门的雇主效仿，但他敦促港府精简机构。

“长期来看，我们可以大幅减少政府目前雇用的人力，”黄俊硕对法新社表示。

（本文主要依据了法新社的报道。）