研究：空氣清新劑、香氛蠟產生納米顆粒 有健康隱患

【新唐人北京時間2025年02月26日訊】人們都喜歡森林或植物發出的清香味，但是利用化學品在家中營造這些味道，可能會是另一回事。

普度大學的一項新研究發現，在室內使用空氣清新劑、香氛融化蠟、地板清新劑、除臭劑等化學產品時，在產生令人愉悅味道的同時，會迅速產生大量納米級別的污染顆粒，這些顆粒小到足以進入肺部深處。

「森林是一個原始環境，但如果你使用化學製造香味的清潔和芳香療法產品，試圖在家中重現森林的氛圍，那麼實際上會製造出大量你不應該吸入的室內空氣污染。」參與該研究的土木與建築工程學院助理教授榮格說。

納米污染顆粒的產生

這項於2025年2月發表的報告說，香氛融化蠟等芳香產品會釋放萜烯，這是一種產生香味的化合物。

這些萜烯會與臭氧迅速反應，產生大量納米級別的顆粒。

研究人員在另一項研究中發現，精油擴散器、消毒劑、空氣清新劑和其他香味噴霧也會產生大量納米級顆粒。

納米粒子是尺寸為十億分之一米的微小顆粒。研究人員擔心其濃度可能對健康產生重大影響。

「雖然還不能確定吸入這些揮發性化學物質，會對人體健康產生何種影響，但這些新形成的納米顆粒令人擔憂，因為它們濃度非常高，可能對呼吸系統健康構成風險。」報告說。

如何改善室內空氣質量

環境專家惠特默對Real Simple網站表示，芳香化合物與臭氧的化學反應產生了毒性，儘管這會如何影響我們的肺部的研究很少，但大家的共識是，要對可產生納米顆粒的產品保持警惕。她建議：

經常打開門窗，特別是在用瓦斯爐烹飪、做清潔或使用芳香噴霧劑時。

選擇無香味的產品，為了減少吸入有毒煙霧的可能性，請考慮選擇無香味的清潔產品。

減少使用香氛產品的次數，用於生產這些產品的化學品可能會產生持久的、有害的影響。

定期除塵吸塵，這是最簡單、最容易養成習慣的方法之一，有助於去除可能攜帶污染物的灰塵和顆粒 。

（記者金晶綜合報道/編輯：林清）

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